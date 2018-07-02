Dominik'te öldürülen Survivor kameramanı Alper Baycın'ın cenazesi toprağa verildi!

Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden Survivor ekibinde görevliyken çantasını gasp etmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonrası hayatını kaybeden Alper Baycın'ın (24) cenazesi baba ocağına getirildi ve helallik alındı. Anne Aynur Baycın, oğlunun fotoğrafını öperek, 'Annem çok güzel bakıyorsun. İyi ki doğurmuşum ben seni, herkese sevgi bıraktın sen. Sen herkese bir şeyler öğrettin annem' sözleri duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Baycın, gözyaşları içinde toprağa verildi

Bir yarışma programı için bulunduğu Dominik Cumhuriyeti'nde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Alper Baycın için Muratpaşa Camisi'nde öğlen vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende anne Aynur Baycın, oğlunun tabutuna sarılıp fotoğrafını öptü.

"Annem, anneciğim hakkım helal sana. Sen de hakkını helal et. Herkese helal et anneciğim. Allah herkese senin gibi bir evlat nasip etsin ama ömrünü değil." diyen anne Baycın'in, gözyaşı dökmesi törene katılanları da ağlattı. Sözlüsü Yasemin Çelik'in de tabutuna sarılarak gözyaşı döktüğü Baycın'ı, yakınları, arkadaşları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ile aralarında televizyoncu Acun Ilıcalı'nın da olduğu çalışma arkadaşları uğurladı. Hürriyet