Dondurmalı İrmik Helvası Tarifi

Havaların ısınmasıyla birlikte, ağır ve şerbetli tatlılar yerine daha hafif ve serinleten tatlı tarifleri tercih edilmeye başlandı. Sizde aileniz ve sevdiklerinizle enfes bir lezzet tatmak istiyorsanız bu tarif tam size göre. Çok kısa sürede ve az malzeme kullanarak hazırlayabileceğiniz dondurmalı irmik helvası tarifine bayılacaksınız.

Havaların ısınmasıyla birlikte, ağır ve şerbetli tatlılar yerine daha hafif ve serinleten tatlı tarifleri tercih edilmeye başlandı. Sizde aileniz ve sevdiklerinizle enfes bir lezzet tatmak istiyorsanız bu tarif tam size göre. Çok kısa sürede ve az malzeme kullanarak hazırlayabileceğiniz dondurmalı irmik helvası tarifine bayılacaksınız.

1970’li yılların sonlarından beri güvenle kullandığımız bir marka olan Kenton, ilk küresel marka haline geldi. Mutfakta ona güvenirim sloganı ile yola çıkan markamız, sizin sağlığınızı gözeterek katkı malzemelerinden uzak durmaktadır. Sürekli inovasyon çalışmalarına devam edip, siz ve aileniz için yeni lezzetler geliştirmeye devam ediyoruz. Tüm ürünlerimiz, güvenle tüketebileceğiniz doğal gıdalarla yapılmakta. Kenton Geleneksel Dondurmalı İrmik Tatlısı sizler için özel olarak üretilmektedir. El yapımı tadında olmasına karşın yalnızca birkaç dakikada hazırlanmasıyla siz hanımların gözdesi olacak.

Kenton Dondurmalı İrmik Tatlısı İçin Gereken Malzemeler:

Yalnızca beş malzeme ile yapılan bu bütçe dostu tarife bayılacaksınız. İşte mini listemiz:

Kenton Geleneksel irmik Helvası (Bir paket)

Bir miktar süt ( üzerindeki miktara göre ayarlayabilirsiniz. )

Servisi için:

Portakallı şekerlemeler

6 top dondurma. (Damak zevkinize göre istediğiniz türü seçebilirsiniz. Kentonun eşsiz lezzeti hepsiyle uyum sağlar.)

1 çay kaşığı toz tarçın

Kenton Dondurmalı İrmik Tatlısının Hazırlanışı

Kenton irmik helvasını üstünde yer alan tarife göre yapın. Hazırlamış olduğunuz helva ılıkken orta boy bir kâseye koyun. Ortasını bir kahve fincanının arkasıyla yavaşça açın. Dondurmayı yerleştirdikten sonra dondurmayı ezmeden irmiği nazikçe sıkıştırın. Kâseyi ters çevirin ve düz bir tabağa aktarın. Süslemeler için ayırdığınız malzemeleri üzerine yerleştirin. Damak tadınıza göre ekstra malzemelerle daha da zenginleştirebilirsiniz.

Pratik bir şekilde hazırladığınız enfes tarifi hazırlamak bu kadar kolay. Afiyet olsun.

Kullanacağınız kenton ürünleri ile yalnızca 15-20 dakika gibi kısa bir süre içerisinde yemeye hazır olacaktır. Sağlıklı oluşuyla bilinen kenton ürünlerinin hiç biri katkı maddesi içermez. Profesyonel bir şekilde, el değmeden hazırlanan ürünlerin hepsi son derece sterildir. Senelerdir güvenle kullandığınız ailenizin markası kenton, lezzetli tarifleri ile www.kenton.com adresinde sizlerle buluşuyor.