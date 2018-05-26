Dövizdeki artış ilacı da etkiledi: Yüzde 2,5 zam

Döviz kurundaki artış vatandaşa zam olarak yansıyor. Üç iş günü sonra eczaneye gidecek olan vatandaşlar ilaçları yüzde 2,5 zamlı alacak

Avro ve dolardaki artış yurttaşın cebini vurdu. Üç gün sonra eczaneye giden yurttaşlar ilaçları yüzde 2,5 daha zamlı alacak

Avro ve doların önlenemeyen yükselişi yurttaşa zam olarak döndü. Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile ilaçlara yüzde 2,5 zam geldi. TEİS Başkanı Nurten Saydan, ilaç bulunmama sorununun zam ile değil yerli ilaç üretimi ve kullanımı özendirme çalışmaları ile çözüleceğini belirtti.

“Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında” Bakanlar Kurulu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararda, “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde tanımı yer alan fiyat takibi yapılmayan ürünler için 2019 yılının dönemsel Avro değeri geçerlilik tarihine kadar uygulanmak üzere yüzde 2,5 seyyanen artış uygulanır” denildi. Üç iş günü sonra eczaneye giden yurttaşlar ilaçlarını yüzde 2,5 daha zamlı fiyat üzerinden alacaklar.

Yerli ilaç üretilmeli

İlaç fiyatlarına gelen zammın yükselişi “önlenemeyen” avro-dolar kuru ile ilişkili olduğuna dikkati çeken TEİS Başkanı Nurten Saydan, “Yurttaş ilaca daha pahalı erişecek” dedi. İlaç sıkıntısı sorununun sadece zam ile çözülemeyeceğini belirten Saydan, şunları söyledi: “Ülkemizde de İlaç sıkıntısı yaşanmaması için yetkililerin, ellerindeki imkanlarla ilacın ülkemizde her zaman bulunabilir ve ulaşılabilir olmasını sağlaması gerekmektedir. Yerli ilaç üretimi ve kullanımı özendirme çalışmaları hızlandırılmalıdır. Ekonominin gerçekleri acımasızdır. Reel ekonominin kurallarına uygun davranılmazsa bu davranışın bedelini tüm halkımız çeker. Güncel kurun ekonomik gerçeklere mutlaka uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, eczaneler arası ilaç takasının yasak olmasından dolayı hastalar ilaca ulaşamıyor. Bu durum hastaların ilaca erişimini engelliyor. Eczacıların, tükendiği için depodan temin edemedikleri veya miadı yaklaştığı için deponun iade almadığı ilaçları, il dışındaki eczanelerle takas etmelerinin ve hastaya derhal ulaştırmalarının engellenmesi hem sağlık hakkını ihlal etmekte hem de eczacıların ticari faaliyet özgürlüğünü kısıtlamaktadır.” (Birgün)