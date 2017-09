Dövmesinde "İç organlarım ters tarafta" yazıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Osman Gökmen, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede iç organlarının ters tarafta olduğunu öğrenince, aniden rahatsızlandığında bilinmesi için bu durumun tıptaki adı "Situs İnversus Totalis"i göğsüne yazdırdı

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde Sosyal İşler Birim Sorumlusu ve aynı zamanda profesyonel dalgıç Gökmen, 16 yaşındayken karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Burada doktorun "kalbin sağ tarafta" demesiyle kısa süreli şaşkınlık yaşayan Gökmen'in detaylı tetkiklerinde bütün iç organlarının ters tarafta olduğu anlaşıldı.



Ailesine ve çevresine bu durumu anlatmakta zorluk çeken Gökmen, yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaştı.



Gökmen, organlarının ters tarafta olduğuna uzun süre kendisinin de inanamadığını söyledi. Doktorların ilk başta kendisine şaka yaptığını düşündüğünü ifade eden Gökmen, yaşadığı korkuyu doktorların, "Tüm organların sağlıklı şekilde çalışıyor." demesiyle atlattığını dile getirdi.



Çevresindekiler inanmakta güçlük çekiyor



Hastaneden çıktıktan sonra kendisi için daha zorlu bir sürecin başladığını aktaran Gökmen, hala çevresindekileri iç organlarının ters tarafta olduğuna inandırmakta güçlük çektiğini kaydetti.



Gökmen, normalde kalbinin bulunması gereken sol göğsüne iç organlarının ters tarafta olduğunun bilinmesi için tıptaki adıyla "Situs İnvernus Totalis" yazan dövme yaptırdığını belirterek, şöyle devam etti:



"Aileme bile elimdeki belgelerle inandırabildim. İç organlarımın ters olduğunu anlatan bileklik, kimlik veya buna benzer bir şey taşımam gerektiği söylenince çözümü, yazıyı yazdırmakta buldum. Küçük bir ağrıyla bile gittiğim hastanelerden uzun süre çıkamıyorum. Doktorlara iç organların ters tarafta olduğunu söyleyince her seferinde detaylı kontroller yapıyorlar. İç organlarımın ters olduğunu inanmayanlarla iddiaya bile giriyorum. Tabii ki her seferinde kazanan ben oluyorum. Sağlık kontrolüne gittiğimde durumu öğrenen herkes başıma toplandı. Beni muayene eden bir sağlık çalışanının, diğer arkadaşlarına 'Gelin gelin, organları ters birisini muayene ediyorum' dediğini duydum. Bütün oda sağlıkçı ve hemşireyle dolmuştu. Bana tuhaf bakıyorlar. Bu tür olaylarla sıkça karşılaşıyorum."



Eşi şaka sanmış



Gökmen'in eşi Burcu Gökmen de eşinin evlenmeden önce durumu kendisine söylediğini, her şeyin bir şaka olduğu düşüncesiyle ciddiye almadığını ifade etti.



Bu durumu yıllar sonra anladığını belirten Gökmen, "Çok şaşırdım. Çok şükür sağlıklı." dedi.



Bodrum'daki bir özel hastanenin Acil Tıp Uzmanı Dr. Elif Ataman, Osman Gökmen'in tüm organlarının orta hattan itibaren ters olduğunu belirtti.



İç organların tamamen ters tarafta olmasını nadir görülen bir durum olarak değerlendiren Ataman, "Bazı insanlar, organlarının ters olduğunu hayatının sonuna kadar hiç fark etmeden yaşayabiliyor. Hasta hastaneye başvurup, kontrol yapıldığında durumun farkına varılabiliyor." diye konuştu.





Kaynak: