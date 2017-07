Down sendromlu Can için gelinsiz düğün

ŞIRNAK'ın Cizre İlçesi'nde down sendromlu 23 yaşındaki Can Caba'nın mahalledeki her düğünün kendisi için yapıldığını zannetmesine üzülen mahallenin gençleri, onun için düğün düzenleyerek hayalini gerçekleştirdi. Düğüne katılan gençler ve Cizre sakinleri gerçek düğünlerde olduğu gibi canlı müzik eşliğinde uzun süre halay çekerek coşkuyla eğlendi

Cizre İlçesi'nde görülmemiş bir düğün yapıldı. Down sendromu hastası Can Caba'nın yıllardır hayalini kurduğu düğün, mahallenin gençleri tarafından gerçekleştirildi. Cizre merkez Kale Mahallesi'nde gelinsiz düğünde 7'den 70'e kadın, erkek yüzlerce kişi katıldı ve gönüllerince eğlendi.



Mahalle sakinleri her düğünün kendisi için yapıldığını hayal edip mahalleliye anlatan Can Caba'nın düğün hayalini gerçekleştirmek ve bölgede down sendromu konusunda farkındalık yaratmak için kendi çabaları ile bir düğün hazırladı. Hayalini kurduğu damatlığı sonunda giyen Can'ı, Şırnak Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Adanur ve Cizre Halkı da yalnız bırakmadı. Çoluk, çocuk, yaşlı genç, kadın, erkek 7'den 70'e yüzlerce insanın akın ettiği, gelini olmayan temsili düğünde, düğünü izlemeye gelen çarşaflı kadınlar da canlı müzik eşliğinde halay çekip oynadı. Yerel sanatçıların katıldığı düğünde bürokratların tebrik mesajları okunup, davetlilere soğuk ve sıcak içeceğin yanında kına yerine çiğköfte ikram edildi. Damatlık hayali, mahallenin gençleri tarafından gerçeğe dönüştürülen Can Caba, "Ben askere gidip askerliğimi yaptım. Bugün de gidip tıraş oldum, fotoğraf çektirdim ve arabayla tur attım. Bugün benim düğünüm çok mutluyum. Hasret ve Emrah benim kardeşlerim çünkü onlar bana düğün yaptı, Allah razı olsun" dedi.



Kale Mahallesi sakini Hazret Saygıdar, Can ile şakalaşırken böyle bir fikrin ortaya çıktığını belirterek, şöyle dedi:



"Arkadaşlarla kahvede oturduğumuzda, Can ile şakalaşırken, 'Senin düğününü yapacağız' gibi bir fikir attık ortaya. İlk başlarda bu hayaldi, sonra yavaş yavaş eyleme dönüşmeye başladı. Mahallenin gençleri, hem de diğer mahallelerde oturanlar destek vermeye başladı ve 23 yaşındaki Can'ın yıllardır hayal ettiği düğünü gerçekleştirip onu mutlu etmeye çalıştık. Bunu da başardığımızı düşünüyoruz. Arkadaşlarımızın birçoğu özveri ve fedakarlıkla kimisi ailesini, eşini, işini bırakarak, kimisi de maddi ve manevi fedakarlık gösterip Can Caba için, hiçbir karşılık beklemeden elini taşın altına koydu. Umarım bu akşamki düğün Cizre'de engelliler ve down sendromlu hastalar için bir farkındalık oluşturmuş olur. Bu vesile ile bu düğünün gerçekleşmesinde emeği ve katkısı olan başta Kale Mahallesi gençlerine ve Cizre Halkı'na teşekkür ediyorum"



Can'ın hayalini gerçekleştirdikleri için Caba ailesi adına Kale Mahallesi gençlerine ve Cizre Halkına teşekkür eden ağabeyi Cudi Caba, emegi geçen herkese teşekkür etti. Kale Mahallesi'nde boş bir alanda gerçekleşen düğünde halaybaşı olup canlı müzik eşliğinde halay çeken 23 yaşındaki down sendromu hastası Can için kına töreni de düzenlendi. Düğüne katılanlar Can ile birlikte doyasıya halay çekip eğlenirken, bu anı ölümsüzleştirmek isteyen bazı vatandaşlar izdihamın yaşanmasına neden oldu. Cizreliler'in büyük bir ilgi gösterdiği düğün, pasta kesilmesi ile son buldu.

