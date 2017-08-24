Down sendromlu kız temsili düğünde gelinlik giyip doyasıya eğlendi

KARABÜK'te, en büyük hayali evlenmek olan down sendromlu 18 yaşındaki Büşra Bük, ailesinin kendisi için düzenlediği temsili düğünde gelinlik giyip doyasıya eğlendi

Down sendromlu kız temsili düğünde gelinlik giyip doyasıya eğlendi
Aydınlıkevler Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan down sendromlu Büşra Bük'ün en büyük hayali gelinlik giyerek evlenmekti. Kızlarının hayalini gerçekleştirmek isteyen Kazım ve Meryem Bük çifti engelli çocukları için temsili düğün töreni hazırladı. Oturdukları apartmanın alt katında bulunan sığınakta yapılan düğünde Büşra Bük gelinlik giyerken engelli kızın Şafak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden arkadaşı down sendromlu 18 yaşındaki Emre Eruğurlu da damat oldu. Kına yakılırken gözyaşlarına hakim olamayan genç kız daha sonra çalınan müziklerle doyasıya eğlenerek hayalinin gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Bük, düğünde damadın etrafında oynayarak testi kırdı.

Kızının mutluluğu için böylesi bir organizyon yaptıklarını belirten Meryem Bük, "Kızım gelinlik giymeyi çok istiyordu. Çok mutluyum. Allah herkese yaşatsın. Onun mutluluğu benim için herşeye değer. Onun mutluluğu için her şeyi yaparım" dedi.

Kaynak: DHA
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