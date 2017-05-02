Dudak silikonu yaptırdı, bu hale geldi

Merve Keleş, Adana’da internette kendisini estetik uzmanı olarak tanıtan kuaför Soner G.’ye dudak silikonu yaptırdı. Önce 500 liraya geçici dolgu yaptıran Merve, dolgu bir haftada eriyince bu kez bin liraya silikon dolgu yaptırdı. Enjekte edilen belirsiz madde nedeniyle dudağını tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Merve, kuaför Soner G.’den şikâyetçi oldu.



Adana’da Çukurova Üniversitesi Balcalı eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan 22 yaşındaki Merve Keleş’in hayatını altüst oldu. gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre Merve, bir arkadaşı aracılığıyla internette kendisini estetik uzmanı olarak tanıtan Soner G.’yle tanıştı. Dudağını kalınlaştırmak isteyen Keleş, Azerbaycan’da eğitim gördüğünü öne süren Soner G.’ye önce 500 liraya geçici dolgu yaptırdı. Dolgu bir haftada eriyince bu kez bin liraya silikon dolgu yapılması konusunda anlaştı. Kliniği tadilatta olduğu için işlemi evde yapacağını söyleyen kuaför, 3 hafta önce genç kadına operasyonu yaptı.



Dudağı şişti ve ağrımaya başladı

Dudağını kaybedebilir

Merve’nin dudakları işlemden yarım saat sonra şişmeye başladı. Soner G. bir gün sonra kendisine telefonla ulaşan ve dudaklarında dayanılmaz bir ağrı hissettiğini söyleyen Keleş’e, “Enfeksiyon kapmışsın, bu beni aşar, hastaneye git” dedi. Özel bir hastaneye giden Keleş, antibiyotik yazılıp eve gönderildi ancak dudağındaki şişlik ve ağrı geçmedi. Bunun üzerine çalıştığı hastaneye başvuran Keleş’in dudağına ne olduğu belirlenemeyen bir malzeme kullanıldığı ve alerjik reaksiyon oluştuğu belirlendi. 3 haftadır hastanede tedavi gören Merve Keleş, bu hafta ameliyat edilecek. Eğer kullanılan malzeme çıkarılamazsa genç kızın dudakları tamamen alınacak. Aynaya bakmaya çekinir hale geldiğini söyleyen Keleş, Soner G. hakkında önce hastane polisine başvurdu, sonra da emniyete giderek şikâyetçi oldu.Telefonda iddialara cevap veren Soner G. ise kadın kuaförü olduğunu söyleyen ve hakkındaki iddiaları yalanladı. Soner G. “Ben kendimi kesinlikle medikal estetik uzmanı olarak tanıtmadım. Kendisine hiçbir işlem yapmadım. Bir arkadaşı aracılığıyla tanıyorum. Para istediler, vermeyince iftira atıyorlar. Hatta şantajda bulundukları ve tehdit ettikleri için suç duyurusunda bulunacağım” dedi.İnternetten tanıştığı Soner G.’nin hayatını kâbusa çevirdiğini belirten Keleş, şunları dedi:“Bir arkadaşım kalça ve göğüs dolgusu yaptıracaktı. İnternetten araştırma yaparken, bu kişinin medikal estetik uzmanı yazan Instagram hesabını görmüş. Arayınca bize Türkiye’de 2 yıl tıp okuyup bıraktığını, sonra Azerbaycan’da eğitim gördüğünü söyledi. Kendisini medikal estetik uzmanı olarak tanıttı. Benim doğuştan alt dudağımın bir tarafı yüksekteydi. Dudaklarım da inceydi. Hem şekil bozukluğunu düzeltmek hem de kalınlaştırmak için dudak dolgusu yaptırmak için anlaştım. İşlem sonrasında dudağım şişti, ateşim çıktı. Hastanede kullandığı malzemenin anlattığı malzeme olmadığı belirlenince araştırma yaptık, kadın kuaförü olduğu ortaya çıktı. 18 gündür hastanede yatıyorum. Ne kullanıldığını bilemedikleri için müdahale yapamıyorlar. Kendisini arıyorum bana ‘Söylemek zorunda değilim, seninle muhatap olamam’ diyor. Bu hafta ameliyat olacağım belki de dudağımı tamamen kaybedeceğim.”