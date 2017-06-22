Dudak ve burnu eksik doğan 2 yaşındaki Ege Umut’a 5’inci ameliyat

İSTANBUL'da damak, dudak ve burnu eksik dünyaya gelen 2 yaşındaki Ege Umut, Ankara’da 5’inci kez ameliyat oldu

Avcılar'daki Tahtakale Mahallesi'nde oturan tekstil işçisi 42 yaşındaki Turgut Billik, eşi Öznur ile İstanbul'da dudak ve burnu eksik dünyaya getirdikleri, geçen ay 2 yaşına giren çocukları 'Ege Umut' İstanbul'da tedavi şansı bulamayınca son çare olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi servisine gitti.Burada Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Figen Özgür'ün tedaviye aldığı Ege Umut’u, kısa aralıklarla Ankara'ya götürüp getirmek zorunda kalan ve son olarak geçen Cuma günü 5’inci kez ameliyata alındı. Ameliyat giderleri ve İstanbul’dan Ankara’ya yapılan yolculuklar, başkentteki giderler, aileyi ekonomik açıdan çok zor durumda bıraktı. Turgut Billik, ikinci çocukları Ege Umut'un üst damak, üst dudağının olman, burnu gelişmeden dünyaya geldiğini anlatırken, şöyle dedi:“Dudağı birleştirmek için yapılan ilk ameliyattan sonra burnu kaldırıldı düzeltildi, burun delikleri ortaya çıktı. Damak da kademeli olarak birleştirilerek kapatılmaya çalışılıyor. Son olarak 5’inci ameliyatta burundan yapıldı. Kaç ameliyat daha olacağını bilemiyoruz. 6 ay sonra yeniden gitmemiz gerek. Tedavisi ve Ankara’ya yaptığımız yolculukların giderlerini karşılayabilmek için elimizdekini tamamen sattık. Ameliyat sayısının 10'u bulabileceği söyleniyor. Ankara yolculukları nedeniyle sürekli bir işte çalışamaz olduk. Maddi açıdan tükendik. Aldığımız borçlarla Ankara’ya gidip gelebiliyoruz.” Tedavisi için verilen tarih geldi gidemez olduk. Çocuğumuzdan vazgeçmeyiz. Perişan olduk, yardıma muhtaç hale geldik."Anne Öznur Billik de çok sevdiği iki çocuğundan Ege Umut'un sağlığına kavuşması için çırpındıklarını anlattı.Baba Turgut Billik, son ameliyat için çaresizlik içerisinde birçok kişi ve kuruluştan yardım istediğini başvurularından birisinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na yönlendirdiğini, sonuçta Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın kendilerine 500 TL verdiğini söyledi. Billik, buna karşılık son ameliyat için borçlanarak gittikleri Ankara'da 5 bin TL’den fazla para harcadıklarını söyledi.Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Figen Özgür, 2 ay öncesine kadar burnuna takılan hortumla beslenen Ege Umut’la ilgili yaptığı açıklamada, ailesel ve çevresel faktörlerden oluşabilen dudak ve damak yarığı vakalarında en büyük sorunun bebeklerin beslenmesinde ortaya çıktığını anlatırken, “Dudak yarığını kapatmak için 2-3 ayda bir ameliyat yaparken dudak ve burnunu düzeltmeye çalışıyoruz. Dişlerinde de eksilik veya çarpıklıklar, hatta çene kapanış problemleri olabilecek. Ameliyatlar Ege Umut erişkin yaşa gelene kadar aralıklı olarak yapılacak. Kaç ameliyat daha yapılacağına dair sayı vermek zor" demişti.