Düğün dönüşü acı olay: 3 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobille TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 5 kişiden 3'ü yaşamını yitirdi, 2'si de yaralandı

Kaza, Mustafakemalpaşa- Bursa yolunun Üç Kurnalar mevkiinde meydana geldi. Avni Kılınç (26) yönetimindeki 61 EE 239 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İsa İncesu (47) yönetimindeki 34 UZ 7291 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Gülistan Karabulut (60) ve Fatma Karabulut (60) yaşamını yitirdi, sürücü Avni Kılınç ile Faden Kılınç (74) ve Ceren Kılınç (9) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Daha sonra yapılan açıklamada Avni Kılınç'ın da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.



DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA

Avni Kılınç'ın, Nevşehir'de görevli uzman çavuş olduğu, ailesi ve yakınlarıyla İstanbul'da katıldıkları bir düğünün ardından İzmir'e gitmek üzere yola çıktıktıkları öğrenildi.