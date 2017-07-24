Düğün dönüşü feci kaza: 3 ölü

Bilecik'te bir otomobil Sakarya nehrine uçtu. Otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza Osmaneli İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre bir aile otomobilleri ile İznik'teki düğünden evlerine dönmek için yola çıktı. 50 yaşındaki Abdullah Tufan'ın kullandığı otomobil, dün akşam saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybolması ile Sakarya Nehri'ne uçtu. Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sulara gömülen otomobili uzun süre dalgıçlar yardımıyla aradı. Otomobil bulunamayınca nehirdeki su seviyesini düşürmek için Ciciler Barajı'nın kapakları açıldı.



Aracı bulan dalgıçlar, otomobili ekiplerin de desteğiyle karaya çıkardı. Otomobilde bulunan 50 yaşındaki Abdullah Tufan, eşi 49 yaşındaki Bakiye Tufan ve kızları 24 yaşındaki Merve Tufan'ın boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cesetleri otopsi yapılmak için morga kaldırılırken olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.



Öte yandan otomobilin ibresinin 155 kilometrede takılı kaldığı farkedildi.