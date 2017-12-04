Düğün günü eşini öldüren damadın ifadesi ortaya çıktı!

Bursa'da bir damat, düğün günü 1 hafta önce resmi nikahını yaptığı eşini bıçaklayarak öldürmüştü. Damat cinayetin nedenini kıskançlık olarak açıkladı

Düğün günü eşini öldüren damadın ifadesi ortaya çıktı!

Bursa'da dün acı bir olay yaşandı. 23 yaşındaki Metehan Yurtoğlu, bir hafta önce resmi nikahla evlendiği 22 yaşındaki Güllü Yurtoğlu'nu düğün günü bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra kaçan damat, polis tarafından saklandığı yerde bulunarak yakalandı.

Adliyeye sevk edilen Yurtoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yurtoğlu'nun ifadesinde Güllü Yurtoğlu ile düğün sabahı mutfakta kıskançlık yüzünden tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Yurtoğlu, bu olay sonrası da eşini bıçakladığını söyledi.

Alınan bilgiye göre Yurtoğlu, 4 ay önce Güllü Yurtoğlu'nu ailesinden istedi ancak ailesi bu evliliğe karşı çıktı. Bunun üzerine iki sevgili kaçarak evlenme kararı aldı. Bir hafta önce resmi nikahlarını yapan çift, olay günü de düğünlerini yapacaktı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #cinayet
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