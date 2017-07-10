Düğün hazırlığı yapıyordu, kazaya kurban gitti!

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, otomobili ile işe giderken refüjdeki direğe çarpan eczane teknikeri 26 yaşındaki Gizem Sıvacı hayatını kaybetti. Geçen mayıs ayında nikah kıyan genç kızın, önümüzdeki günlerde düğün yapacağı öğrenildi

Düğün hazırlığı yapıyordu, kazaya kurban gitti!

Kaza, sabah saatlerinde Bandırma Devlet Hastanesi yakınında Balcı Çamlığı önünde meydana geldi. 10 NM 027 plakalı otomobiliyle evinden çıkan Gizem Sıvacı, işyerine 300 metre kala aracın kontrolünü kaybederek, orta refüjdeki direğe çarptı. Kazada ağır yaralanan Sıvacı, Bandırma Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı. Ancak genç kız, hastanede hayatını kaybetti. Gizem Sıvacı'nın geçen mayıs ayında Fatih Sıvacı ile nikah kıydığı ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #balıkesir #kaza #ölüm
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