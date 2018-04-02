Düğün öncesi büyük şok: 1 Nisan şakası sandılar ama...

TEM Otoyolunda düğün konvoyu tüm şeritleri kapatıp düşük hızda ilerleyince polisler tarafından durdurulup konvoydaki 37 sürücüye ceza kesildi. Bu nedenle gelin ve damat düğüne geç kaldı. Gelin Selin Demir, "Benim için değişik bir anı oldu ve hiç unutmayacağım. 1 Nisan şakası zannettim" dedi. Sürücüler akşam yapılan düğünde ceza makbuzlarını ‘1 Nisan şakası’ olarak damada taktı

TEM Otoyolu Ankara istikameti Bahçeşehir mevkiinde dün saat 12.30 sıralarında düğün konvoyu bütün şeritleri kapatıp düşük hızda ilerledi. Şeritlerin de kapatıldığını gören yoldaki diğer sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. Otoyolda bulunan trafik kameraları ile de tespit edilen 37 araçlık konvoy Mahmutbey Gişelerde polis kontrolünde durduruldu. Polis ekipleri konvoyda bulunan bütün araçların gelin arabası gibi süslendiğini görünce kısa süre şaşkınlık yaşadı.





KONVOYDAKİ BÜTÜN ARAÇLARA CEZA KESİLDİ



Polisler konvoyda bulunan tüm araçlara trafiği tehlikeye düşürmekten 108 lira ceza kesti. 37 araçlık konvoya cezai işlemin 1 saat sürmesi nedeniyle gelin ve damat düğüne geç kaldı. Damat Oğuzhan Şahin "Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Polisler bizi çevirdi ve bir ton ceza yazdılar. Düğünümüz birdeydi, saat oldu iki. Geç kaldık düğüne. Biz bir kötülük yapmadık sadece konvoy halinde gidiyorduk. Biz "1 Nisan şakası" falan zannettik. Şaka maka değilmiş ceza yazdılar gönderdiler' diye konuştu.







MAKBUZLARI GELİN VE DAMADA TAKTILAR



Gelin Selin Demir de " Benim için değişik bir anı oldu ve hiç unutmayacağım. 1 Nisan şakası zannettim' dedi. Bu sırada düğün konvoyunun durduğunu gören çevredeki çocuklar da gelin ve damattan para istedi. Konvoyda bulunan bazı araçlar çalışmayınca çevredeki vatandaşların aracı iterek çalıştırmaya çalışması ise ilginç görüntüler oluşturdu. İşlemleri tamamlanan düğün konvoyu gecikmeli de olsa düğün salonuna doğru yola çıktı.



Oğuzhan Şahin ve Selin Demir çiftinin düğünü Bağcılar’da bir salonda gerçekleşti. Düğüne damada, konvoyda ceza yedikten sonra gelen arkadaşları aralarında topladıkları ceza makbuzlarını toplu olarak damada "1 Nisan şakası" olarak taktı. Bu durum salondaki davetlilerin alkış ve gülüşmelerine neden oldu. Damat Oğuzhan Şahin ve Selin Demir çifti, hayatının en mutlu günlerinden birinde yaşadıklarını DHA mikrofonlarına anlattı.





1 NİSAN ŞAKASI ZANNETTİK



Esenyurt’tan Bağcılar’daki düğün salonuna gelmek için yola çıktıklarını söyleyen damat Oğuzhan Şahin, “Kalabalık olduğumuz için yoğun trafik vardı. Mahmutbey gişelerinde polisler çevirdi. Bütün arkadaşlarıma ceza yazdı. Buradakilerin 2-3 katı ceza var. 1 Nisan şakası yapıyorlar, zannettik. 1 Nisan şakası olmadığını anladık. Bu arada benim ehliyetim kayboldu orada. Polis memurlarıyla yarın gidip görüşeceğim.” diye konuştu.





GELİN: GÜZEL BİR ANI OLDU



Gelin Selin Demir ise önce korktuğunu ifade ederek, “Sonra şaşırdım. Güzel bir anı oldu. 1 Nisan şakası zannetim" dedi. Oğuzhan Şahin ve Selin Demir çiftinin düğünleri bu eğlenceli anların ardından kaldığı yerden devam etti.