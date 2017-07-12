Düğün öncesi damada yapmadıklarını bırakmadılar!

Bursa'nın İznik ilçesinde yüzyıllardan beri süren ve "damat işkencesi" adı verilen gelenek kapsamında damat adayına yapılan şakalar ilginç görüntüler ortaya çıkarıyor

Burhan Çivi ve Pelin Güneş çifti de düğün törenleri öncesi bu geleneği bizzat yaşadı. Selçuk Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde "gelin alma merasimi" öncesinde arkadaşları tarafından şalvar giydirilen ve başına eşarp takılan damat Burhan Çivi'ye leğende çamaşır yıkatıldı.

Arkadaşları tarafından süslenen el arabasına bindirilen damat Çivi, kız evinin etrafında gezdirildi. Ardından elleri arkadan bağlandıktan sonra önüne konulan yoğurt kasesi içine atılan parayı ağzıyla arayan damada son olarak bir evin kümesinden horoz yakalatıldı.

Arkadaşları, renkli görüntülerin yaşandığı "damat işkencesi" geleneğinin ardından genç çifte mutluluk diledi.

Damadın arkadaşlarından Engin Semerci, bu şakaların ilçede yüzyıllardan beri uygulanan bir gelenek olduğunu söyledi.

İlçede yaşayan her damat adayına düğün merasimi öncesinde bu "işkencenin" yapıldığını belirten Semerci, "Keyifli anlar yaşıyoruz. İnsanlar ömürleri boyunca bu anları unutmuyor." dedi.



 


Kaynak: AA
Etiketler; #düğün #damat
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