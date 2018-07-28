Düğün yolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde düğüne giden ailenin otomobili uçuruma devrildi. Kazada, Özlem Göçan (32) öldü, sürücü eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı

Düğün yolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı
28 Temmuz 2018 Cumartesi 16:49

Kaza, öğle saatlerinde Salkımbağı köyü yakınlarında meydana geldi. Bir yakınlarının düğününe giden ailenin içinde bulunduğu Osman Göçan (38) yönetimindeki 02 KL 278 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. Taklalar atan otomobilin sürücüsü Osman Göçan ile eşi Özlem, çocukları Sinan (3) ve Ezgi Göçan (1) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Özlem Göçan, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Özlem Göçan'ın cenazesi otopsi için morga konulurken, eşi ile 2 çocuğunun tedavilerine ise devam ediliyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adıyaman #kaza #trafik kazası #ölüm
Önceki Haber
Cami avlusunda uyuşturucudan öldü
Sonraki Haber
Teslim olan terörist PKK'nın iç yüzünü anlattı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.