2 SAAT SEVK EDİLMEYİNCE BAŞKAN AKTAŞ YARDIMCI OLDU

Haber Kaynağı: DHA

İlçenin Sarıpınar Mahallesinde gerçekleştirilen sokak düğünün ardından gelinin eve getirilmesi için davetliler damat evine gitti. Gelinin eve girişi sırasında iddiaya göre 17 yaşında Ü.B., babası Kadir B.’ye ait av tüfeği ile havaya ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar topluluk arasında yer alan Roman vatandaşı müzisyenler 36 yaşındaki Reşat Emul ile 50 yaşındaki Birol Yandık'a isabet etti. Saçmaların yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eten iki müzisyen yere düşere acı içinde yardım çağrısında bulundu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipinin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.Yüzünden yaralanan Reşat Emul'ün ilk müdahalenin ardından sevk edilmesine karar verildi. Bursa ve çevre illerde 2 saat boyunca sevk edilecek hastane arandığı sırada yaralı Emul'un yakınları tepki gösterdi. Yakınları Emul'ün Roman vatandaşı olduğu için ilgilenilmediğini belirterek görevlilerle tartıştı.Olaydan haberdar edilen Belediye Başkanı Alinur Aktaş, devreye girerek yaralı için uygun hastane bulundu. Yüzü tanınmaz hale gelen Reşat Emul, bu gelişmenin ardından ambulansla Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların tedavileri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma tüfeği ateşlediği belirlertilen Ü.B. hakkında işlem yaptı. Soruşturma sürdürülüyor.