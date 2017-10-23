Düğünde kavga çıktı, gelin de dayak yedi!

Samsun'da yapılan bir düğünde takı yüzünden gelin ve damat tarafı arasında kavga çıktı. Kavgada gelin de dahil 12 kişi darp edildi

Olay Samsun'un İlkadım İlçesi'nde meydana geldi. Damat B.A. ve gelin D.B., Çamköy Sokağı'nda yapılan düğünle hayatını birleştirme kararı aldı, ancak mutlu bir hayat sürmek için evlenen çiftin düğünü kavgaya sahne oldu.



İddiaya göre düğünde takı merasimi yapıldıktan sonra kız tarafı takıların kendilerinde kalacağını söyledi. Bu söz üzerine iki tarafta tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine gelin ve damat tarafı birbirine girdi. Olayda gelinde dahil olmak üzere 12 kişi darp edildi.





Kavgayı ise olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Darp edilenler ise olay yerine gelen sağlık ekipleriyle hastaneye kaldırıldı. Gelin D.B. ilk olarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gelin daha sonra ise Gazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Polis ekipleri kavga ile ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.