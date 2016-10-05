Haber Kaynağı: DHA

Ordu'dan Konya'ya düğün için giden midibüs şarampole devrildi. Sabah saat 07.15 civarında meydana gelen kaza Konya-Ankara karayolunda gerçekleşti. Konya Beyşehir'e düğüne geldikleri öğrenilen midibüs yoldan çıktı ve şarampole devrildi. Kazada 26 kişi yaralandı. Yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu bildirildi.Kaza, saat 07.15 sıralarında Konya-Ankara karayolunun 70'nci kilometresinde meydana geldi. Ordu'nun Fatsa ilçesinden, Konya'nın Beyşehir İlçesi'ndeki bir yakınlarının düğününe gelenleri taşıyan Mehmet Ali Akpolat (42) yönetimindeki 52 EN 727 plakalı midibüs, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Akpolat ile birlikte 26 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şarampolde kanlar içerisinde yardım bekleyen yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Durumları ağır olan yaralılar ambulanslarla, durumları daha hafif olan yaralılar ise yardıma gelen vatandaşların araçlarıyla ilçe ve kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldıralarak tedavi altına alındı. Yaralıların 6'sının durumlarının ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.