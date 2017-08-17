Düğününe 10 gün kala öldü

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde 10 gün sonra düğünü yapılacak olan 27 yaşındaki Çağatay Akyıldız, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çağatay Akyıldız'ın ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak

Düğününe 10 gün kala öldü
Körfez Güney Mahallesi'nde oturan Recai Akyıldız ile Fatma Akyıldız'ın tek çocukları Çağatay Akyıldız arkadaşları ile birlikte sohbet ettiği sırada aniden fenalaştı. Arkadaşları Çağatay Akyıldız'ı  hemen yakındaki özel hastaneye götürdü. 10 gün sonra yapılacak düğünü için davetiye dağıttığı belirtilen Çağatay Akyıldız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Çağatay Akyıldız'ın cenazesi otopsi için İzmit Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA
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