Dün hayatını kaybeden Kore Gazisi'nin bugün de eşi öldü!

Hikayesi Ayla filmine konu olan ve dün hayatını kaybeden Kore gazisi Süleyman Dilbirliği'nin eşi Nimet Dilbirliği de bugün hayatını kaybetti. İkisi son yolculuğuna birlikte uğurlanacak

"Ayla" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Eunja Kim'in manevi babası olan ve dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin eşi Nimet Dilbirliği de vefat etti.



Alınan bilgiye göre, 85 yaşındaki Nimet Dilbirliği, sabah saatlerinde Selimiye Mahallesi'ndeki evinde yaşamını yitirdi.



Bunun üzerine Süleyman Dilbirliği için bugün cuma namazının ardından düzenlenecek cenaze töreni de ikindi vaktine ertelendi. Süleyman ve Nimet Dilbirliği'nin cenazeleri ikindi vakti toprağa verilecek.



Nimet Dilbirliği ile "Astsubay Süleyman"ın 65 yıllık evli oldukları öğrenildi.



Astsubay Süleyman Dilbirliği, Kore Savaşı sırasında ailesini savaşta yitiren 5 yaşındaki bir kız çocuğunu sahiplenerek adını Ayla koymuş ve bu öyküsüyle "Ayla" filmine konu olmuştu.



Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Dilbirliği, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak dün hayatını kaybetmişti.



