Dünya düzmüş, uzaya da hiç gidilmemiş!

AKP Fatih Gençlik Kolları İlçe Başkan Yardımcısı Tolgay Demir, dünyanın düz olduğunu yazdı ve yuvarlak olduğunu söyleyenlerin mason olduğunu iddia etti

AKP Fatih Gençlik Kolları İlçe Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehir, Kültür Birim Başkanı Tolgay Demir, akgencfatih.com sitesinin makaleler bölümünde “Düz Dünya Teorisi” isimli bir makale yayımladı.



Demir makalede dünyanın düz olduğunu savunurken, yuvarlak olduğunu kanıtlayanların mason olduğunu iddia etti.



“UZAY FOTOĞRAFLARI PHOTOSHOP ÜRÜNÜ, AY’A DA GİDİLMEDİ”



NASA’nın uzay fotoğraflarının tamamının photoshop ürünü olduğunu yazan Demir “Aya gidildi koplosuna zaten değinmeye gerek yok, çünkü artık gidilmediği ve görüntülerin stüdyo ortamında gerçekleştirildiğini gösteren bir çok kanıtsal görüntü ve analiz bulunmaktadır” diyor.



Bu gezegenden hiçbir zaman dışarı çıkılamadığını iddia eden Demir, “Bütün bunlar birleştiğinde ortada gizlenen ve gizlenmeye çalışılan büyük bir oyun olabileceğini bize göstermekte” ifadelerini kullandı.