'Dünyanın 8. harikası' ödenek yetersizliğine yeniliyor!

Balıkesir’in Erdek İlçesi’nde bulunan ve Avrupalı seyyahlar tarafından 'Dünyanın 8'inci harikası' olarak nitelendirilen Kyzikos Antik Kentte bu yıl 12'ncisi yapılan kazı çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların ödenek yetersizliğinden 10 Ağustos tarihinde sona ereceği açıklandı

Erdek İlçesi Düzler Mevkii'nde 2 bin 500 yıllık tarihi geçmişi olan Kyzikos Antik Kenti'nde bu yılın kazı çalışmaları 11 Temmuz günü başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları, Müzeler Genel Müdürlüğü, Erdek Kaymakamlığı ile Erdek Belediyesi'nin katkılarıyla yürütülen Kyzikos Antik Kent çalışmaları, Erzurum Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Doç.Dr. Nurettin Koçhan'ın başkanlığı ve aynı üniversiteden Doç.Dr. Korkmaz Meral'in yardımcılığın da, 17 öğrenci ve 6 işçi ile sürdürülüyor. Balıkesir İl Kültür Müdürü Mustafa Çaltı, bu yılki çalışmalara sponsorlar hariç bakanlığın 70 bin lira ödenek ayırdığını söyledi.



AĞUSTOSTA SONLANDIRACAĞIZ



Geçen yıllarda eylül ayına kadar süren Kyzikos'taki Antik Kent Kazı çalışmaları bu yıl ödenek yetersizliğinden erken sonlandırılacak. Yeterli ödenek bulunmadığı için bu yılki kazıların 10 Ağustos tarihinde sona ereceğini belirten Doç.Dr. Korkmaz Meral, şöyle dedi:



"Daha önceki planımız; Bu yıl Hadrianus Tapınağı ve nekropol'de (mezarlık) çalışma yapmaktı. Ancak. ödeneğimiz doğrultusunda kazılarımız sadece Hadrianus Tapınağı'nın batı bölgesinde gerçekleşiyor. Bu arada, tapınağın kısa kenar uzunluğunu da belirlemek istiyoruz."



BU ZAMANA KADAR ÇIKARTILAN ESERLER



Kyzikos Antik Kentte 11 yıldan bu yana devam eden kazı çalışmalarında, mermer aslan başlı su olukları, tapınağa ait 105x85 santim ebadında tam boyutta mermer çatı kiremidi, 2 metre 25 santim çapında sütün tamburları, 'Pithos' denilen topraktan küp şeklinde erzak deposu, Kyzikos paraları, Kral başı, içinde 10 kişinin hediyeleriyle birlikte gömülü lahit mezar, mezar hakkında bilgi veren yazılı taş,1 metre 90 santim çapı, 2.5 metre yüksekliği ve 20 tona yakın ağırlığıyla Roma dönemine ait çıkarılan en büyük sütün başı, kireç elde etmek için tarihi eserlerin yakıldığı 2 kireç kuyusu ortaya çıkartıldı.