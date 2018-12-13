Dünyaya gözlerini 13 bin metrede açtı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Libreville (Gabon) - İstanbul uçağında seyahat eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu yolcu Musuamba Mıchoukayembe, uçak havalandıktan 3 saat sonra Nijer havası üzerinde doğum yaptı. Sağlık durumu iyi olan anne ve bebeği, uçağın İstanbul'a inişinin ardından hastaneye götürüldü. 13 bin metrede dünyaya gözlerini açan erkek bebeğe 'Bennel' adı verildi. Uçağın kokpit ve kabin ekibi doğum sırasında büyük heyecan yaşadı. Kabin amiri Fatma Akyüz, "Uçağa 144 yolcumuzla bindik, 145 yolcu ile indik. Bizim için güzel bir anı oldu" dedi

THY'nin Kinshasha-Libreville (Gabon)-İstanbul seferini yapan TK - 589 sayılı uçağı, aralarında 9 aylık hamile olan Musuamba Mıchoukayembe ile eşi Kayoka Renemukadı Mıchoukayembe'nin de olduğu 144 yolcusuyla 02.25'de havalandı. Kalkıştan 3 saat sonra uçak Nijer hava sahasındayken, Demokratik Kongolu kadının doğum sancıları tuttu. Doğumun başlaması üzerine yanında oturan ve aynı zamanda doktor olan eşi ile kabin ekibi hemen hazırlıklara başladı. Uçağın arka tarafındaki alan 'izole' edildi. Mıchoukayembe, diğer yolcuların şaşkın bakışları arasında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ailesi bebeğe 'Bennel' adını verdi.



İNİŞ İÇİN KULEDEN ÖNCELİK İSTENDİ



Bebeğin ve annenin sağlıklı olması üzerine uçağın kaptan pilotu uçuşa devam etme kararı aldı. Türk hava sahasına girilmesinin ardından Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçen kaptan pilot, iniş için öncelik ve uçağın altına da doktor ve ambulans istedi.

THY'nin uçağı saat 10.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Uçaktan ilk olarak doğum yapan anne, kucağındaki bebeğiyle indi. Sağlık ekiplerinin refakatinde ambulansa binen Kongolu aile Yeşilköy'de bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Uçaktan inen baba Mıchoukayembe'nin oldukça heyecanlı olduğu görüldü, bir yandan da tebrikleri kabul etti. Demokratik Kongolu aile'nin İstanbul'a indikten sonra da yine THY'nin tarifeli seferiyle ABD'ye gidecekleri öğrenildi.



KABİN VE KOKPİT EKİBİ BÜYÜK HEYECAN YAŞADI



Uçağın kaptan pilotu Alper Akkaya, Libreville'den kalkıştan 3 saat sonra meydana gelen doğuma ilişkin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Akkaya, "Türkiye saatine göre 05.25'de Nijer hava sahası üzerindeyken, kabin amirimizin ikazıyla uçakta hamile yolcunun olduğunu ve doğum olayının yaşandığı bize iletildi. Amirimizin liderliğinde kabin ekibi gerekli koordinasyonu kurarak, sağlıklı bir şekilde bebek dünyaya geldi. Şansımıza babası da doktormuş; bizlere yardımı çok oldu" dedi.



KAPTAN PİLOT: DOĞUMDAN SONRA 4 SAAT DAHA UÇTUK



Türkiye hava sahasına girişiyle kule ile irtibata geçtiklerini ve iniş için öncelik istediklerini aktaran Akkaya, "Ambulans ve doktor talep ettik. Bu güzel hadiseyi sağlıklı bir şekilde tamamladık. Sağlıklı bir doğum olmasaydı talimatlara göre başka havalimanına divert (yönlendirme) edecektik. Ancak sağlıklı olduğu için yaklaşık 4 saatlik uçuşumuza devam ettik" diye konuştu.



KABİN AMİRİ: UÇAĞA 144 YOLCUMUZLA BİNDİK, 145 YOLCU İLE İNDİK



Doğumun kendileri için büyük sürpriz olduğunu ve büyük bir heyecan yaşadıklarını belirten Kabin Amiri Fatma Akyüz ise uçağın içinde doğum sırasında yaşananlarla ilgili şunları söyledi:

"Uçağın kalkışının üzerinden 3 saat geçmişti. Birinci servisimiz bitmek üzereydi. Arkadaşlarıma yardım için arkaya gitmeye çalışırken, biri 'bebek geliyor' dedi. Bir anda kendimizi uçağın arka tarafında bebek ile bulduk. Bir anda gelişti olay. Ekip olarak bu tür olaylar için gerekli eğitimleri almıştık. Uçağın arka tarafını hazırladık. Doğum ayakta gerçekleşti. Doktor eşi de bize çok yardımcı oldu. Göbek bağı kesildikten sonra bebeği temizledik. Bütün sevgimizi ve olanaklarımızı aileye sunduk. Uçağa 144 yolcumuzla bindik, 145 yolcu ile indik. Bizim için güzel bir anı oldu."



Fatma Akyüz, "Uçağa bindiğinde hamile olduğunu bize söylememişti. Sürpriz oldu. Doğumun 9'uncu ayında olduğunu öğrendik. Ayın 23'ünde bekleniyormuş ancak bebek erken geldi. Diğer yolculardan arka tarafta olanlar doğuma şahit oldu. Onlar da gülümseyerek ve şaşkınlıkla hepimizi izlediler.



GEÇEN YIL GİNE-İSTANBUL UÇAĞINDA DOĞUM OLMUŞTU



Geçen yıl Nisan ayında da Türk Hava Yolları'nın TK538 sefer sayılı Gine - İstanbul uçağında seyahat eden Gine asıllı Fransız uyruklu hamile yolcu Diaby Nafi de uçakta doğum yapmış, bebeğin adı Kadiju olmuştu.