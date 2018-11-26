'Dur' ihtarına uymadı, polislere çarptı: 1 şehit

Giresun'un Bulancak ilçesinde polis kontrol noktasında dur ikazına uymayan bir otomobil, 2 polis memuruna çarptı. Olayda, polis memuru İmdat Berçin şehit oldu, 1 polis memuru da yaralandı

'Dur' ihtarına uymadı, polislere çarptı: 1 şehit
26 Kasım 2018 Pazartesi 08:52

Olay, 00.30 sıralarında Bulancak ilçesi Liman Mevkiinde meydana geldi. Polis kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, 2 polis memuruna çarptı. Olayda ağır yaralanan polis memurları çağrılan ambulanslarla Giresun'daki hastanelere kaldırıldı. Polis memurlarından İmdat Berçin yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu, yaralı polis memurunun tedavisi sürüyor. Olaydan sonra kaçmaya çalışan alkollü sürücü, otomobili ile yoldan çıktı. Sürücü, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #giresun #polis #şehit polis
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