'Dur' ihtarına uymayıp, bir polisi şehit ettiler!

Gaziosmanpaşa'da polisin durdurmak istediği araçtan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bir polis şehit oldu

'Dur' ihtarına uymayıp, bir polisi şehit ettiler!

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki olay saat 00.30 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre polis ekipleri, içinde 2 kişinin bulunduğu bir araçtan şüphelenerek aracı durdurmak istedi. Ancak araç 'dur' uyarısına uymayarak kaçmaya başladı. Araçtan ateş de açıldı.

Açılan ateş sonucu bir polis memuru başından ağır bir şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı polis Anıl Kaan Aybek, kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit polisin arkadaşları ise kaçan zanlıların peşine düştü. Plakası belirlenen aracın peşine düşen ekipler, araçla Eski Edirne Asfaltı üzerinde karşılaştı. Polisle kaçan araç arasında bir süre kovalamaca sürdü. Polis, kaçan aracın lastiklerine ateş açtınca araç kaza yaptı. Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan iki kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gaziosmanpaşa #polis #şehit
Önceki Haber
TEOG'dan sonra üniversite sınavı da mı kalkıyor? Erdoğan sinyali verdi!
Sonraki Haber
İkinci el otomobilde yeni dönem: 10 bin kilometre garantisi!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.