'Dur' ihtarına uymayıp, bir polisi şehit ettiler!

Gaziosmanpaşa'da polisin durdurmak istediği araçtan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bir polis şehit oldu

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki olay saat 00.30 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre polis ekipleri, içinde 2 kişinin bulunduğu bir araçtan şüphelenerek aracı durdurmak istedi. Ancak araç 'dur' uyarısına uymayarak kaçmaya başladı. Araçtan ateş de açıldı.



Açılan ateş sonucu bir polis memuru başından ağır bir şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı polis Anıl Kaan Aybek, kurtarılamayarak şehit oldu.



Şehit polisin arkadaşları ise kaçan zanlıların peşine düştü. Plakası belirlenen aracın peşine düşen ekipler, araçla Eski Edirne Asfaltı üzerinde karşılaştı. Polisle kaçan araç arasında bir süre kovalamaca sürdü. Polis, kaçan aracın lastiklerine ateş açtınca araç kaza yaptı. Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan iki kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.