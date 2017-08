Duru'dan ilik nakli öncesi mesaj: Çocukluğa baştan başlamak istiyorum

ÇORUM'da oturan Apraş Ailesi'nin kızları 12 yaşındaki Duru, bir kanser türü olan Non- Hodgkin Lenfoma (NHL) teşhisiyle 2016 Nisan ayından bu yana Antalya'daki özel bir hastanede tedavi görüyor. Yoğun kemoterapi gören Duru'ya müjdeli haber, Almanya'dan geldi. İlik nakli olmaya hazırlanan Duru, "Artık çocukluğa baştan başlamak istiyorum" dedi

Instagram'da hikayesinin anlatıldığı hesap binlerce kişi tarafından takip edilen NHL hastası Duru Apraş'a bugüne kadar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fenerbahçeli Robin Van Persie, Acun Ilıcalı, Tuba Ünsal, Begüm Kütük Yaşaroğlu, Uğurkan Erez, Bekir Aksoy, Aleyna Tilki, Metin Hara, Güldüy Güldüy Show Oyuncuları gibi siyaset ve sanat dünyasından isimler destek videolarıyla moral verdi. 2 aydır Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nde tedavi gören küçük kız ilik nakli öncesinde, "İki yılımı hastanelerde hastane camlarından bakarak geçirdim. Her çocuk tatildeyken yollarda gezip oynarken, ailesinde evinde yatıp uyurken, yemeklerini, sularını ağız yaraları olmadan yiyebilirken, içebilirken ben 2 yılı zorlukla geçirdim. Bir küçük çocuğun yapabileceği zor şeyleri yaptığımı düşünüyorum" dedi.Duru Apraş iki yıla yakın süredir zorlu kemoterapiler ve enfeksiyonlarla mücadele ettiğini belirterek, "Donörüm Almanya'dan. Bana ilik veren donörümün iliği umarım vücudumdaki tüm kötü hücreleri yok eder. Bütün iyilikleri vücuduma doldurur. Çok sağolsun. Çok teşekkür ederim. Çocukluğa baştan başlayacağım. Benim için çok büyük mutluluk olacak çünkü 2 yıl boyunca yapmak istediğim hiçbir şeyi yapamıyorum. Hep hastanedeyim. Hep ateşli. Artık bir an önce sağlığıma kavuşup evimde kalmak istiyorum" diye konuştu.Anne 43 yaşındaki Arzu Apraş, yaşadıkları süreci anlatırken "Ben hassas bir anneyim. Çocuklarımda bir farklılık gördüğümde hemen doktora götürürüm" diye sözlerine başladı. 2016 yılı Nisan ayında Duru'nun okul mezuniyetine hazırlanırken bazı farklılar yaşadığını belirten anne, "Duru mezuniyette güzel bir marş söyleyecekti ona hazırlanıyordu. Ancak bir gün bana dedi ki 'Anneciğim yemeklerine artık galiba sevgi katamıyorsun, tadı yok. Bunun için sesim güzel çıkmıyor'. Tenis oynuyordu Duru. Bir gün bacaklarının ağrıdığını söyledi. Sonra istifralar başladı. Doktora götürdüğümüzde apandisitten şüphelenildi ama apandisit çıkmadı. Sonra bizi kalp doktoruna sevk ettiler. Kalp doktoru ultrasonla baktığında göğüs boşluğunda kitle tespit etti. Acil olarak Ankara Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'ne sevk ettiler. Çorum'dan Ankara'ya gittik. Orada 1 hafta yoğun bakımda kaldı. Ameliyat edemediler, yoğun şekilde kemoterapiye başlandı" dedi.Kızının uzun süre tedavi gördüğünü anlatan Arzu Apraş, doktorların tedavilerin ardından kitlenin küçüldüğünü ve artık kanser olmadığını söylediklerini belirtti. Duru'nun 15 Kasım 2016 tarihinde kanserden tamamen temizlendiğini ve Çorum'a evlerine döndüklerini söyleyen anne, o gün Duru'nun son derece sevinçli olduğunu, tedavilerinin artık evde devam etmesine karar verildiğini ifade etti. Anne Apraş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Çok mutluyduk ancak 2 Şubat 2017 tarihinde hastalık tekrar etti. Bu kez beyne ve kemiklere sıçramıştı. Ankara'da nakil yapılamayacağı söylenmişti ama şimdi Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nde ilik nakli yapılacak. Duru direniyor. O kadar yaşama bağlı o kadar pozitif ve sevecen ki. Biz kanseri sevmediğimiz bir misafir olarak kabul ediyoruz. Ve onu yollayacağımıza inanıyoruz."Küçük kızının şarkı söylediğini, resim yaptığını, piyano çaldığını ve tenis oynadığını anlatan Apraş, "Duru o kadar pozitif ve yaşama bağlı ki, hastane odasında kitap ayraçları, bileklikler, anahtarlıklar gibi minik hediyelik eşyalar tasarladı. Yaptıklarını da sevdiklerine hediye etti. Her şeye rağmen direniyor kızım. Bu hastalığı yeneceğimize inanıyoruz" dedi.Ablası Arzum ve teyzelerinin Duru'nun hikayesini anlatmak için instagram'da açtıkları hesaba bir anda herkesten destek geldiğini belirten anne, pek çok sanatçının mesajlarıyla Duru'ya moral verdiğini, bazı sanatçıların ziyarete geldiklerini ve hiç tanımadığı insanlardan iyi dileklerle birlikte kitap gibi hediyeler aldıklarını belirtti. Arzu Apraş, eşi Alp Apraş ve 18 yaşındaki büyük kızı Arzum ile birlikte verdikleri mücadeleye destek olan herkese teşekkür etti.