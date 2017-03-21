Duruşmaya gitmeyen Ahmet Aziz Nesin hakkında yakalama kararı

Duruşmaya gitmeyen Ahmet Aziz Nesin hakkında yakalama kararı

Özgür Gündem gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendikleri tarihteki yayınlarla terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gazeteci Erol Önderoğlu, TİHV Başkanı Şebnem Korur ve yazar Ahmet Aziz Nesin'in yargılandığı davada, duruşmaya gelmeyen ve savunması alınmayan sanık Nesin hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmedildi.


Özgür Gündem gazetesinin genel yayın yönetmenliğini  üstlendikleri tarihteki yayınlarla terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gazeteci Erol Önderoğlu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Şebnem Korur ve yazar Ahmet Aziz Nesin'in yargılandığı davada, sanık Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar  Şebnem Korur ve Erol Önderoğlu ile tarafların avukatları katıldı. Sanık Nesin ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada söz alan sanık Korur'un avukatı Senem Doğanoğlu, uzman görüş niteliğinde sayılabilecek Türkçe ve İngilizce olarak bir çeviri sunduklarını ve  daha sonra bu doğrultuda taleplerinin olacağını söyledi. Diğer avukatlar da eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Cumhuriyet Savcısı Ömer Karakaya da eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, çağrıya rağmen duruşmaya gelmeyen ve savunması alınmayan sanık Ahmet Aziz Nesin hakkında, ifadesinin alınması amacıyla yakalama  kararı çıkarılması ve sanığın savunmasının alınmasının ardından serbest  bırakılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.


DAVANIN GEÇMİŞİ


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma  kapsamında, Önderoğlu, Nesin ve Korur, Özgür Gündem gazetesiyle dayanışma  amacıyla gazetenin bir günlük genel yayın yönetmenliğini üstlendikleri tarihte yapılan yayınlarla terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 20  Haziran 2016'da tutuklanmıştı.

Korur ve Önderoğlu ile yazar Ahmet Nesin hakkında iki ayrı iddianame  hazırlanmıştı. Ahmet Nesin'in iddianamesi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine,  Korur ve Önderoğlu hakkındaki iddianame ise İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine  gönderilmişti. Korur ve Önderoğlu, iddianamenin kabulüne karar veren İstanbul 13.  Ağır Ceza Mahkemesince 30 Haziran'da, Nesin de İstanbul 14. Ağır Ceza  Mahkemesince 1 Temmuz'da tahliye edilmişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi  heyeti, sanıklarla ilgili dosyanın, aralarındaki hukuki ve fiili bağ nedeniyle  İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasıyla birleştirilmesine  hükmetmişti.

İddianamelerde sanıkların, "suç işlemeye alenen tahrik etmek", "suç ve  suçluyu övme", "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından ikişer yıldan 14  yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Kaynak: AA
Etiketler; #ahmet aziz nesin #özgür gündem
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.