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    • E-Arşiv Sisteminin Kullanılması İçin Şartlar Nelerdir?

    E-Arşiv Sisteminin Kullanılması İçin Şartlar Nelerdir?

    21 Eylül 2016 Çarşamba 10:07
    E-Arşiv Sisteminin Kullanılması İçin Şartlar Nelerdir?

    Günümüzde elektronik sistemler ve internetin kullanımı oldukça yaygındır. Bu alan üzerinden işlerin yapılması birçok açıdan tasarruf edilmesini ve avantaj yakalanmasını sağlamaktadır. Bu konuda yasal olarak yürürlüğe giren earşiv sistemi ile internet üzerinden elektronik ortamda fatura düzenlemek ve saklamak mümkün olabilmektedir.

    E-Arşiv sistemi İle Neler Yapılır?

    Büyük avantajlar sağlanmasına neden olan e-arşiv sistemi online olarak fatura düzenlenmesini ve bunun internet üzerinden alıcıya gönderilmesini sağlamaktadır. Bu sebeple de şirketlerin büyük bir iş yükü ortadan kalkmaktadır.

    ·        Sağladığı avantajlar ile birçok işyerinde e-arşiv sistemi kullanılmaktadır.

    ·        Bu sistemin kullanılmasında faturaların elektronik ortamda düzenlenmesi ve mühürlenmesi mümkün olmaktadır.

    ·        Bu sistemin kullanılması için yetkili firmaların yazılımları kullanılmaktadır.

    E-Defter Sistemi Nedir?

    İnternet üzerinden yapılan resmi işlemlerden birisi de e-defter olmaktadır. Bu sistemde şirketlerin tüm muhasebe kayıtları tutulabilmektedir. Bu sistemin kullanılması için de yetkili firmaların yazılımları gerekmektedir. Uyumsoft yetkili bir firma olarak bu konularda yazılımlar üretmektedir. Firmaya ulaşmak için www.uyumsoft.com adresindeki internet sitesinden bilgi alabilirsiniz.

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