Ebru Gündeş'in yalı davasında rapor tartışması!

Beykoz Kanlıca’daki yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ebru Gündeş Sarraf'ın yargılanmasına devam edildi

Ebru Gündeş Sarraf'ın avukatı dosyaya gelen ve ek yapıların yıkılması gerektiği belirtilen bilirkişi raporunun bilimsellikten uzak olduğunu öne sürerek yeni bir bilirkişi heyetinden yeni rapor alınmasını istedi.



Mahkeme ise raporun bilimsel temellere dayandığını gerekçe göstererek, diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir yönünden de aynı heyetten rapor alınmasına karar verdi.



Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanıklar Ebru Gündeş Sarraf'ın avukatları hazır bulundu. Tadilatı yapan sanık Hakkı Süha Gökdemir'in avukatı mazeret bildirirken, katılan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nü temsilen kimse duruşmaya gelmedi.





AVUKAT: BİLİRKİŞİ RAPORU BİLİMSELLİKTEN UZAK, YENİDEN RAPOR ALINSIN



Sanık Ebru Gündeş Sarraf'ın Avukatı Begüm Can Gürel, geçtiğimiz celse sunulan bilirkişi raporuna itiraz ederek, "Bilirkişi kendini hakim yerine koyarak, yetki sınırını aşarak hukuki tasnifte bulunmuştur. İddianamede dahi yer almayan bir takım kanun maddelerine dayanarak böylesi hukuki tasnife girmiş olması kabul edilebilecek bir şey değildir. Taraflı, bilimsellikten uzak, böylesi bir raporu ben meslek hayatımda görmedim. Rapor gerekçeli karar gibi taraflıdır, yok hükmünde sayılması gerekmektedir. Yeniden bilirkişi raporu alınmalıdır. Kaldı ki bilirkişi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Dosyanın yeni bir heyete tevdi edilerek yeni rapor alınmasını istiyoruz" dedi.





MAHKEME: RAPOR BİLİMSEL



Ebru Gündeş'in avukatının raporun bilimsel olmadığını iddia ederek yeni rapor alınması yönündeki talebi üzerine, raporun bilimsel olduğunu savunan mahkeme, diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir yönünden de aynı heyetten rapor alınmasına karar verdi. Mahkeme, bu hususta şu cümleleri tutanağa geçirdi:



"Her ne kadar dosyamızda görevli bilirkişiler hakkında sanık Ebru Gündeş Sarraf müdafileri tarafından suç duyurusunda bulunulmuş ise de bilirkişi heyetinin görevi; yapıda var olduğu iddia edilen aykırılıkları tespit etmek. Bununla birlikte İstanbul Boğazı'nın ve boğazda bulunan yapılar, özel nitelikleri itibari ile ayrıca özel kanunların alanına girme ihtimali bulunduğundan hem 2863 sayılı hem de 2918 sayılı yasa kapsamında değerlendirme yapmaktır. Bu açıdan raporda, yapının daha önceki onaylı projeleri ve suç tarihine kadar geçirmiş olduğu tüm aşamaların ayrıntılı olarak değerlendirildiği, bilimsel verilere dayalı olarak açıklandığı, bu itibarla mahkememizce bir görevi ihmal şüphesi oluşturmadığı anlaşılmakla bilirkişiler hakkında yapılan suç duyurusu akıbetinin beklenmesine yer olmadığına."



Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.





OLAYIN GEÇMİŞİ





Rıza Sarraf, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalılarından ikisini 2011 yılında satın alarak 4 parselini kendi, 5 parselini de eşi Ebru Gündeş Sarraf üzerine kaydettirdi. Sarraf, tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlattı. Tadilatın 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu’na aykırı olduğu gerekçesi ile Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş Sarraf hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yalılarda bina boyunca asansör yapıldığı, bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.



İddianamede şüpheliler Rıza Sarraf, Ebru Gündeş Sarraf ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir hakkında “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na” aykırılık suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.





RIZA SARRAF'IN DOSYASI AYRILMIŞTI



ABD'de bulunan Rıza Sarraf'ın ifadesi alınamadığı için dosyası eşi Ebru Gündeş ve diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir'in dosyasından ayrılarak ayrı bir esasa kaydedilmişti.