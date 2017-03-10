Eczacıbaşı'na ait helikopter düştü...İçinde kimlerin olduğu belirlendi

İstanbul’da düşen Eczacıbaşı Grubu’na ait Sikorsky S-76 tipi helikopter, Bilecik’in Bozüyük İlçesi’ne gidiyordu. Helikopterde 1'inci Kaptan Ali Akgün Nacar ve ikinci kaptan Ahmet Bulut ile yolcu olarak Eczacıbaşı Vitra Rusya Genel Müdürü Salim Özen ve 4 Rus müşterinin bulunduğu belirtildi



Atatürk Havalimanı'nda saat 11.36'da kalkan helikopter Büyükçekmece TÜYAP bölgesinde E-5 karayoluna düştü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Helikopterin yoğun sis nedeniyle düşmüş olabileceği belirtiliyor. Önce televizyon kulesine çarptığı belirtilen helikopterin düştüğü bölgede ekiplerin çalışması devam ederken, DHA'nın haberine göre Sikorsky S-76 tipi helikopterde 2'si pilot 7 kişi bulunuyordu. Yolcular ise 2 kadın, 3 erkekten oluşuyordu.



HELİKOPTERDE ECZACIBAŞI'NIN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VAR



Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, helikopterin Kuğu Havacılık ve Turizm A.Ş'ye ait olduğu belirlendi. Helikopterde yolcu olarak Eczacıbaşı Vitra Rusya Genel Müdürü Salim Özen ve Aleksandır Vanin, Igor Kochergin, Luidmina Churova, Elena Badraga isimli 4 Rus müşterinin bulunduğu belirtildi. Pilotlar ise Ahmet Nacar ve Ahmet Bulut olarak açıklandı.



ECZACIBAŞI'NIN HELİKOPTERİ



Eczacıbaşı Gurubu, düşen helikopterle ilgili internet sayfasında şu bilgileri veriyor: " Eczacıbaşı Havacılık A.Ş. helikopter kiralama hizmeti veriyor. Kuruluşa ait Sikorsky S-76C++ model VIP helikopter, performansı, ileri teknolojisi ve güvenlik üstünlüğü ile hızlı, pratik ve güvenilir bir ulaşım alternatifi sunuyor. Sekiz kişilik yolcu kapasitesine sahip olan özel donanımlı helikopter, 500 km’lik bir mesafeye ortalama 250 km/saat hızla iki saatte ulaşabiliyor. Normal hava şartlarında Kanyon çıkışlı uçuşlarda, yaklaşık olarak Bodrum-Türkbükü 1 saat 50 dakika (250 mil), Ankara-Yenimahalle 1 saat 35 dakika (210 mil), İzmir- Alsancak 1 saat 20 dakika (185 mil) sürüyor. Deniz seviyesinde azami 287 km/saat hız yapabilen helikopter, yolcu ve yük dahil 1650 kg’a kadar taşıma kapasitesine sahip bulunuyor. Helikopterin bagaj kapasitesi ise 1,08 m3."