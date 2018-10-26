Eczanede 'şikayet edeceğim' deyince...

Antalya'da üniversite öğrencisi Oğuzcan Dalcı (21), 'Eczanede sistem çalışmıyor' diyerek ilaç vermeyen eczacıya, başka bir eczaneden ilaçlarını aldıktan sonra gidip, "Sistem arızası yokmuş, ilaçlarımı aldım, sizi şikayet edeceğim" deyince dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu

Eczanede 'şikayet edeceğim' deyince...
26 Ekim 2018 Cuma 14:36

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Oğuzcan Dalcı, cuma günü yüksek ateş nedeniyle hastaneye gitti. Verilen reçetedeki ilaçları almak için yakın bölgede nöbetçi eczane bulamayan Dalcı, hafta sonunu ilaç almadan geçirdi.

Eczaneye gidecek gücü kendinde bulamadığını söyleyen Dalcı, pazartesi sabahı Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki evine yakın bir eczaneye gittiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bana sistemin çalışmadığını, reçetemin kendilerinde durabileceğini, sistem çalışmaya başladığında ilaçlarımı verebileceklerini söylediler. Reçeteyi alıp başka bir eczaneye gittim. O eczanede hiçbir problem yaşamadan ilaçlarımı aldım. Bugün sistem arızası olup olmadığını sordum. Gün içinde arıza yaşanmadığını söylediler. İlaçlarımı alıp ayrıldım ve Kültür Mahallesi'ndeki eczaneye gittim. İki gündür ilaçları alamadığım için çok kötü olduğumu, yapılanın iş ahlakına sığmadığını söyledim. 'Ben kötü durumdayım ve sizden ilaç almaya gelmiştim. Hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım. Eğer kendi sisteminizden kaynaklı bir arıza varsa, beni başka bir eczaneye yönlendirmeniz gerekirdi. İş ahlakı bunu gerektirirdi, sizden şikayetçiyim' dedim. Şikayetçi olacağımı söylediğimde tezgahın arkasından çıkan kişi beni döverek dükkanın dışına çıkardı. Daha sonra yanındaki arkadaşı gelip kafama darbe vurdu, yere düşürdüler. Yaklaşık 10-15 kez tekmelediler."

'ŞİKAYETÇİ OLDUM'

Olaya tanık olanların aramasıyla gelen 112 ekipleri tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirildiğini, yapılan muayenede köprücük kemiğinin kırıldığının tespit edildiğini aktaran Dalcı, "Olayın yaşandığı semtin bağlı bulunduğu Sakarya Şehit Mustafa Kılıç Polis Merkezi'ne gidip saldırganlar hakkında şikayetçi oldum. Eczanede çalışan iki kişiden davacı ve şikayetçiyim" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #eczane #eczane dayak
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