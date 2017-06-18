Edirnekapı'da şehitliğinde buruk "babalar günü"...

EDİRNEKAPI Şehitliği'nde Babalar Günü nedeniyle duygusal bir gün yaşandı. Şehit düşen evlatlarını ziyarete gelen babalar ve anneler bugünü buruk geçirdi. Şehitliğe gelen aileler çocuklarının mezarlarına su döktü, dualar etti

10 Haziran 1995'te Bingöl'de şehit düşen Ayhan Kocaman'ın babası Ahmet Kocaman, her Cuma oğlunun mezarını ziyarete ettiğini, bugün de 'Babalar Günü' olması nedeniyle şehitliğe geldiğini belirterek, "Babalar Günü'nde biz kendimiz geliyoruz ayağına. O benim çocuğum. Ayağıma gelemiyor. Biz ülkemizde huzur istiyoruz. Yeter artık diyoruz. Bu evlatlarımızda bu günde gelip 'Baba' deyip elimizi öpse olmaz mı? Gencecik çocuklar mezarda yatıyor. Yazık değil mi?" dedi.





"BABA OLAMADI AMA BABALAR GÜNÜ'NÜ KUTLAMAYA GELDİK"





1995'te Ağrı'da şehit olan Rıza Karahan'ın annesi Keriman Karahan oğlunun mezarı başında gözyaşlarına hakim olamayarak, "20 yıldır geliyorum. Babalar gününü kutlamaya geldik oğlumun. Baba olamadı ama babalar gününü kutlamaya geldik. Çoluk çocuğa karışamadı" şeklinde konuştu. Şehidin adı verilen yeğeni 5 yaşındaki Rıza da amcasının mezardaki fotoğrafını öptü.

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