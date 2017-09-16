Edremit Körfezi'de deprem!

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Edremit Körfezi'de deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Edremit Körfezi açıklarında bugün saat 11.12'de, yerin 13.5 kilometre derinliğinde ve 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerleşim yerlerinde pek hissedilmeyen depremin herhangi hasara da yol açmadığı belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin, Ege Denizi açıklarında meydana geldiğini ve  4.1 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #balıkesir #edremit #deprem
Önceki Haber
CHP, üzüm üreticileri için harekete geçiyor!
Sonraki Haber
Gaziantep'te feci kaza: 3 kişi öldü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.