Eğitim kurumu açacaklar dikkat!

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı her derece ve türdeki örgün ile yaygın eğitim kurumları, öğretmen akademileri ve pansiyonlara ilişkin açma, kapatma ve ad verilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlendi

"Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle kurum açılmasına ilişkin genel ve özel esaslar, bakanlığa ait Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları dikkate alınarak güncellendi.



Tüm eğitim kurumları, engelli bireylerin erişimi için TS 9111, TS 12576 standartlarına ve engelliler için yürürlükteki mevzuata uygun hale getirildi.



Yayımlanan yönetmelikle, yatırım programına alınması teklif edilecek eğitim kurumu için tahsis edilen arsanın, imar mevzuatına uygun olması, bataklıkta, dere yatağında, heyelan bölgesinde olmaması, arsanın üzerinde ve komşu parsele yakın okul bahçesi duvarından en az 100 metre uzaklığa kadar orta ve yüksek gerilim hattı ve baz istasyonu bulunmaması koşulu getirildi.



Yönetmeliğe göre, okulların akaryakıt servis istasyonlarına en az 50 metre, eğlence yerlerine ise en az 100 metre uzaklıkta olması gerekecek ve doğal afetlere maruz kalabilecek, sağlık ve güvenlik açısından yüksek risk taşıyan bir yerde bulunmaması, yol, elektrik, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğalgaz, telefon ve internet hatları gibi altyapı hizmetleri sağlanmış olacak.



Ana sınıfı açılması kolaylaştırıldı

Birleştirilmiş sınıf uygulaması

Liselerin açılmasına düzenleme

Tematik meslek liseleri en fazla 3 dalda eğitim yapacak

Mesleki eğitim merkezleri il, ilçe merkezlerinde açılacak

Öğretmen akademileri en az 100 kişi kapasiteli

Yönetmelikle, eğitim kurumları bünyesinde anasınıfı açılması kolaylaştırılarak okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması hedeflendi.Anaokulu açılabilmesi için kurumda öğrenci sayısı en az 20 olacak, etkinlik ve oyun odası bulunacak. Ana sınıfında öğrenci sayısı en az 10 olacak. Derslik binanın giriş katında aydınlık ve güneş alan bölümünde bulunacak ve ayrı giriş çıkışı olacak.İlkokul açılabilmesi için birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilkokullarda en az 1 derslik ve 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda toplamda en az 10 öğrenci bulunacak.Yatılı bölge ortaokulu ve pansiyonlu imam hatip ortaokulu açılabilmesi için en az 8, en fazla 32 derslik, fen dersliği, görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, teknoloji ve tasarım atölyesi, spor veya drama salonu, öğretim binasından bağımsız kız ve erkek öğrencilere ayrı ayrı toplam 100 öğrenci kapasiteli pansiyon bulunacak ve açılacak okul yerleşim biriminin merkezinde olacak.En fazla 32 derslik, 5. sınıfta en az 20 öğrenci, fen dersliği, görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, teknoloji ve tasarım atölyesi ile spor veya drama salonu bulunan ortaokul ve imam hatip ortaokulları da açılabilecek.Anadolu lisesi açılabilmesi için 9. sınıfa kaydolacak en az 2 şube mevcudunda öğrenci, binada en az 8, en fazla 40 derslik bulunması ve okulun açılacağı yerleşim birimi merkez nüfusunun 10 bin veya ilçeye bağlı çevre köyleriyle birlikte en az 20 bin olması gerekecek.Fen lisesi ile sosyal bilimler lisesi açılabilmesi de ilde 8. sınıfta öğrenim gören toplam öğrenci sayısının yüzde 5'ini geçmeyecek şekilde fen lisesi ve sosyal bilimler lisesi öğrenci kontenjanı üst sınıra bağlı olacak.Okul binasında 20 derslik, yeterli sayıda laboratuvar, görsel sanatlar atölyesi ile müzik dersliği, z-kütüphane, okula ait spor salonu, kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere toplam 200 öğrenci kapasiteli pansiyon bulunacak.Bu okullar illerde ve büyükşehir statüsündeki illerin nüfusu 50 binin üzerindeki ilçelerinde açılabilecek. Ayrıca büyükşehir statüsünde olmayan illerin ilçelerinde açılabilmesi için ilçe nüfusunun en az 20 bin ve il merkezi ile birlikte toplam nüfusun en az 200 bin olması gerekecek.Spor lisesi açılabilmesi için ise okulun açılacağı yerin il merkezi ya da büyükşehir statüsündeki illerin en az 100 bin nüfuslu ilçelerinden birinde ve okulun açılacağı il sınırları içinde spor ağırlıklı en az bir yükseköğretim programı olması istenecek.Okul binasında en az 12 derslik, kondisyon salonu, aynalı jimnastik salonu, aletli spor salonu, aynı anda birden fazla grubun çalışma yapabileceği kapalı spor salonu ile açık spor alanları, kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere toplam 100 öğrenci kapasiteli pansiyon bulunması gerekecek.Tematik mesleki ve teknik Anadolu lisesi açılması için il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince, meslek alanı ile ilgili orta ve büyük ölçekli işletmeler veya bu işletmelerin temsilcisi olan kurum ve kuruluşlarla ve ihtiyaç duyulduğunda ilgili İŞKUR İl Müdürlüğü ile öğrencilerin işletmede beceri eğitimi ve stajı, mezuniyet sonrası istihdamları, öğretmenlerin mesleki gelişimleri, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi gibi konuları içeren en az 10 yıl süreli iş birliği protokolleri yapılacak.Bu liselerde bir meslek alanında ve birbirini tamamlayan en fazla 3 dalda program uygulanacak. Aynı ilçede aynı alanda yalnızca bir tematik mesleki ve teknik Anadolu lisesi açılacak.Aynı ilde ikinci bir tematik mesleki ve teknik Anadolu lisesi açılabilmesi için il toplam nüfusunun en az 2 milyon olması gerekecek. Nüfusu 2 milyondan fazla olan illerde 2'den fazla okul açılabilmesi için her 1 milyon nüfusa karşılık yalnızca 1 okul açılabilecek.Mesleki eğitim merkezleri, ilgili yönetmelikle ortaöğretim kurumları arasında sayıldığından bu merkezlere ilişkin yeni hükümler getirildi.Mesleki ve teknik eğitim merkezinin bağımsız açılabilmesi için yerleşim birimi il veya ilçe merkezi olacak ve merkezin açılacağı yerleşim biriminde, merkezde eğitimi yapılacak alan ve dallarla ilgili işletmelerde mesleki eğitime uygun ve yeterli kapasitede iş yeri bulunacak.Öğretmen akademisi ve hizmet içi eğitim enstitülerinin en az 100 kişi kapasiteli olacak şekilde, ihtisaslaşmış bulunduğu alanlara ilişkin atölye, eğitim salonu, laboratuvar, spor salonu, kütüphane, eğitim yöneticisi ve eğitim görevlisi odası ve benzeri donanıma sahip olması, ayrıca ulaşım imkanları yönünden uygun mahallerde açılması gerekecek.Konaklamalı olarak açılacak öğretmen akademisi ve hizmet içi eğitim enstitülerinde ayrıca eğitim yöneticisi ve eğitim görevlisi odası, eğitim salonları, yatakhane, teknik servis odası, dinlenme salonu, yatakhane katlarında ütü odası ve kat ofisi, çamaşırhane, kurumun kapasitesine uygun otopark, sosyal tesisler ve benzeri ihtiyaçların karşılanabileceği birimler belirlenecek.Yönetmelikle, öğrenci pansiyonlarının açılma standartları değişen ve gelişen sosyoekonomik yapısına uygun olarak yeniden düzenlendi.Pansiyon açılabilmesi için yerleşim birimi ile çevresinin çağ nüfusu ve hareketliliği, sosyal, kültürel, ekonomik durumu ve gelişmişlik düzeyi, diğer yerleşim birimlerine uzaklığı ve ulaşım durumu, okullaşma oranı, mevcut pansiyonların doluluk ve kullanım durumu, yörenin coğrafi şartları dikkate alınacak.Okul bahçesinde yeterli alan olmaması durumunda ortaöğretim pansiyonlarının okul binasına en fazla bin metre uzaklıkta bulunması, özel eğitim kurumları pansiyonu hariç diğer pansiyonlar için en az 100 öğrenci kapasiteli olması gerekecek.Kurumların bina ve tesislerinin tamamını yaptıran, arsasını bağışlayan veya yapımına ayni veya nakdi olarak bina yapım maliyetinin en az yarısı kadar bağışta bulunduğuna il milli eğitim komisyonunca karar verilenlerin adı ya da önerdiği ad, kurumlara verilebilecek. Bu kapsamdaki kişilerin adı veya öz geçmişinin yer aldığı bir tabela okulun girişinde uygun bir yere asılabilecek.Kurum bina ve eklentilerine hayırseverlerin adlarının verilmesinde bağış oranına yönelik hüküm getirilecek.