Eğitim Sen: Eğitimde cinsiyetçilik tavan yaptı!

Eğitim Sen “Eğitimde Cinsiyetçilik Raporu”nu açıkladı. Kadın ve erkeklerin cinsiyetçi kalıplarla ayrıldığı eğitim sisteminde kız öğrencilerin payına ikinci sınıf eğitim düştüğüne dikkat çekilen raporda, geleneksel cinsiyet rollerin aile, akranlar, okul, hukuk, ahlak, din ve medya tarafından sistemli bir şekilde nesilden nesile aktarıldığı vurgulandı. Raporda, ders kitaplarında kız çocuklara daha çok ev içi alanda ya da bu rollerine uygun olan meslekler tavsiye edildiği aktarıldı. Kız çocuklara ev hanımlığı, öğretmenlik, doktorluk, hemşirelik gibi meslekler önerilirken, kitapların tümünde okul müdürlerinin erkek olarak gösterildiği kaydedildi

MEB’in istatistiklerine göre, 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde resmi okullarda eğitim görenlerin yüzde 51.3’ü erkek, yüzde 48.7’si ise kız öğrenciler. Kadınların net okullaşma oranları açık öğretim hariç tüm düzeylerde erkeklerden geri durumda. İlkokuldan ortaöğretime geçişte kız öğrenci kaybı erkeklere göre yoğunlaştı. Kadınların yükseköğretime erişim oranı ise erkeklere göre daha düşük.

Çocuk yaşta evlilikler meşrulaştırılıyor

TÜİK verilerine göre, son 10 yılda 482 bin 908 kız çocuğu devlet izniyle evlendirildi. Son 6 yılda 142 bin 298 çocuk, anne oldu ve bu çocukların büyük kısmı dini nikâhla evlendirildi. 2009 Temmuz’unda MEB yönetmelik değişikliğiyle ortaokul ve lise öğrencilerinin nişanlanmasını serbest bıraktı. 2013 Eylül ayında evli öğrencilerin açık öğretim lisesine yönlendirilmesi düzenlemesi getirildi. Yani lise çağlarında evliliğin önü açıldı.

2014’te 20 bine yakın aile 16 yaşından küçük kızlarını evlendirebilmek için dava açtı.

Kız öğrencilerin yüzde 64’ü imam hatipte

İmam hatip lise sayısı 2002’de 450 iken, 2017’de 1.408’e yükseldi. İmam hatip liselerinden 372’si sadece Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi haline getirildi. 2016-17 döneminde 347 bin 614 kız öğrenci imam hatip orta okullarında, 353 bin 379 kız öğrenci de imam hatip liselerinde eğitim gördü. 2017 yılında kız öğrencilerin yüzde 56’sı imam hatip okullarında eğitim gördü. Açıköğretim de eklenince bu oran yüzde 64’e çıkıyor.

1 milyon çocuk tarikatların elinde

MEB verilerine göre, Türkiye’deki özel öğretim kurumu sayısı 10 bin 53. Bu kurumların üçte biri mutlaka bir tarikata bağlı. Tarikat okul ve yurtlarındaki öğrenci sayısı 210 bin dolayında (üniversiteler hariç). 4 binin üzerindeki özel yurdun 2 bin 480’i bir tarikatla bağlantılı durumda. Tarikatlara bağlı yurtların kapasitesi 380 bin. Bu yurtlarda kalan öğrenci sayısı 224 bini buluyor. Eğitim politikalarının oluşturulması ve uygulanması sürecinde de dini vakıf ve cemaatlerin belirleyiciliği ve etkinliği artırıldı.