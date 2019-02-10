Ejder meyvesinde yüksek gelir beklentisi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan Sabit Toru (35) ile Ali Tol (42), 1 dönümlük serada ürettikleri ejder meyvesinin satışından 80 bin TL gelir elde etmeyi planlıyor

Ejder meyvesinde yüksek gelir beklentisi
10 Şubat 2019 Pazar 16:07

Bozyazı ilçesinde yaşayan Sabit Toru ve Ali Tol, son dönemlerde büyük ilgi gösterilen ejder meyvesinin sağlayacağı kazanca ilişkin araştırma yapıp, Sazlıyokuş mevkiinde kurdukları 1 dönümlük serada bu meyveyi yetiştirmeye başladı. Toru ve Tol, fidelerden 80 bin TL'lik ürün hasadı beklediklerin söyledi. 

Ejder meyvesinin anavatanının Vietnam ve Tayland gibi ülkeler olduğunu belirten Sabit Toru, "Buradaki amacımız hem bölgemize yeni bir meyve kazandırmak, hem de gelir açısından farklı ürünleri elde edebileceğimizi göstermektir. Fideler Mayıs ayında çiçek açtı ve Aralık ayında meyve aldık. Organik gübre kullandığımız için daha erken meyve yetiştirebiliyoruz" dedi.

Meyvenin üretim ve bakım maliyetinin düşük olduğunu dile getiren Ali Tol ise, toplam 80 bin TL gelir beklediklerini ifade etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ejder meyvesi
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