Ekmek dolabından izinsiz ekmek alan öğrencilerden duygulandıran not!

Bilecik'te bakkalın dolabından izinsiz bir şekilde ekmek alan öğrenciler, daha sonra ise parasını bırakıp helallik istedi

Olay Bilecik'in Söğüt İlçesi'nde meydana geldi. Öğrenciler mahallelerinde bulunan bakkalın dolabından izinsiz bir şekilde birkaç kere ekmek aldı. Öğrenciler daha sonra da ekmeklerin parası ile bir not bıraktı.



Birgün bakkalına geldiğinde notu gören bakkal sahibi ise duygulandı. Öğrencilerin ekmek dolabının içine "Abi biz burada öğrenciyiz. Paramızın olmadığı günler buradan izinsiz ekmek aldık. Hakkını helal et. Allah razı olsun dolabı açık bıraktığın için. Aldığımız beşinci ekmek oluyor bu. Paramızı buraya bırakıyoruz." notunu bıraktığı öğrenildi.





15 yıldır bakkal işlettiğini söyleyen Osman Çiftçi ise öğrencilere bir not bıraktı. Öğrencilerin ekmek almaya devam etmesini söyleyen Çiftçi, 'Hiç sorun değil devam et' notunu düştü.



Hakkını helal ettiğini de açıklayan Çiftçi, büyüklerinden böyle gördüğünü de ifade etti.



Çiftçi bakkal işletmeye başladıklarından bu yana ekmek dolabını hiç kilitlemediklerini ve ihtiyacı olanın çekinmeden almasını istediğini de sözlerine ekledi.