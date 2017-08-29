Bebeklerin sağlıklı kumaşlardan üretilmiş giysiler, organik gıdalar, organik bakım ürünleri ve oyuncaklar kullanması gerekir

Çünkü onların sağlıkla büyümeleri ve cilt tahrişlerine karşı korunmaları gerekir. Ekolojik kumaşlardan bebek tulumu çeşitleri, organik kumaştan üretilmiş bebek bornozları, bebeklerin güvenle oynayabileceği organik oyuncak çeşitleri, mama dışında farklı gıdalarla beslenmeye başlayan minikler için organik gıdalar ve daha birçok ürün, ekolojik bebek ürünlerinin online mağazası Hopcute.com’da hızlı bir şekilde satın alınabiliyor.

Tarımda kimyasal ilaçların kullanılması nedeniyle, organik pamuk yetiştiriciliği önem kazanmaya başladı ve özellikle bebek tekstilinde organik üretim tulumlar, çorap ve pijamalar, yeni doğan setleri ön plana çıktı. Sağlıklı ve organik ham maddeyle üretilmiş ürünler kullanması gereken bebeklerin; tekstilden oyuncak ve aksesuarlara, organik makarnalardan mayo ve bikinilere kadar tüm ihtiyaçlarını tek çatı altında bir araya getiren Hopcute.com, web sitesinde yurt dışından ithal organik sertifikalı ürünlere yer veriyor.

Organik pamuğun özellikleri

Organik pamuk üretiminde; sentetik tarım ilaçları, bitki öldürücü, GDO ve kimyasal gübre kullanılmamaktadır. Organik pamuk üretiminde kullanılan gübre doğal bir yapıdadır ve sağlığı tehdit eden bir özelliği yoktur. Böcek ilacı veya kimyasal gübre kullanılmadan organik tarımla yetiştirilmiş pamuğun kullanıldığı kıyafetlerin seçilmesi hem genel sağlık anlamında kanserden korunma sağlar hem de alerjik hastaların kimyasallardan olumsuz etkilenmesini önler.

Bebekler için mutlaka organik ürünler



Bebek oyuncaklarında kişisel bakım ürünlerinde ve gıdalarında da organik sertifikalı ham maddeler ile üretilmiş ürünler tercih edilmelidir. Ekolojik ve organik sertifikalı bebek ürünlerinin adresi Hopcute.com’da tümü organik olan; bakım ürünleri, battaniye çeşitleri, bebek tulumları, bodyler, kehribar kolye ve bileklikler, makarna çeşitleri, oyuncaklar, pijama takımları, yeni doğan setleri, diş kaşıyıcı çeşitleri, bebekler ve çocuklar için uyku arkadaşı, erkek ve kız çocuklar için mayo ve bikiniler, kız ve erkek bebek ve çocuklar için tulum, pantolon, elbise vb. gibi birçok ürün bulunabilmektedir.