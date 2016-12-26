El Bab saldırısında şehit sayısı arttı

Geçen hafta El Bab'da düzenlenen saldırıdan bir acı haber daha geldi

Fırat Kalkanı Harekat kapsamında Suriye'de operasyon yapan Türk askerlerine geçen hafta El Bab'da Deaş kanlı terör örgütü tarafından saldırı düzenlenmişti. Saldırıda yaralanan bir askerden daha kötü haber geldi. Alınan bilgiye göre Gaziantep'te tedavi gören asker kurtarılmayarak şehit oldu.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Türkiye sınırının terör örgütü ve terör unsurlarından temizlenmesi için 24 Ağustos günü başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan birliklerden Tatvan 10'uncu Komando Alayı'nda görevli bir sözleşmeli er, geçen hafta El Bab'da, DEAŞ'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda ağır yaralandı. Saldırının ardından önce sınır hattına, ardından ise helikopter ile Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan asker, sabaha karşı tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.



Fırat Kalkanı Harekatı'nın 38'inci şehidi olan askerin, otopsi işlemlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.