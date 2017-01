El Bab şehidi 2 ay önce evlenmişti

Suriye'nin El Bab Bölgesi'nde düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı 27 yaşında Mete Can'ın cenazesi memleketi Hatay'ın Dörtyol İlçesi'nde toprağa verildi. Can'ın 2 ay önce evlendiği eşi Seda Can, törene eşinin asker kıyafetini giyerek katıldı

Gaziantep'te yapılan tören ardından Hatay'ın Dörtyol İlçesi'ne cenazesi getirilen şehit Mete Can için Asri Mezarlık'ta tören düzenlendi. Törene, Hatay Valisi Ercan Ata, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Olgay, ilçe kaymakamları, babası Mehmet, annesi Meryem ile 17 Kasım'da evlendiği eşi Seda Can ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı.



Eşinin asker kıyafetlerini giyip törene gelen ev kadını Seda Can, zaman zaman fenalık geçirdi. Annesi Meryem Can ise, "Kuzum şehitler ölmez, kalk ayağa" diye ağıt yaktı. Burada kılınan cenaze namazının ardından Emre Can'ın cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.