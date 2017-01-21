El Bab şehidi Razaman Taşkın'a veda...

Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ saldırısıyla şehit olan 24 yaşındaki Ramazan Taşkın son yolculuğuna uğurlandı

Suriye El Bab'da Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında görev yapan askerlere dün DEAŞ bir saldırı düzenledi. Saldırıda 5 asker şehit oldu. Şehit olan askerlerden 24 yaşındaki uzman onbaşı Ramazan Taşkın, son yolculuğuna uğurlandı.



Taşkın için ilk tören Gaziantep'te düzenlendi. O törenden sonra cenaze, uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na gönderildi. Şehidin cenazesi oradan da baba evine gönderildi. Burada oğlunun cenazesini gören anne Zehra Taşkın, gözyaşlarına boğuldu. Taşkın, oğlunun cenazesini görünce, "Canım oğlum. Annem. Canım yavrum. Annen kurban olsun sana" diyerek ağladı. Sinir krizi geçiren anneye sağlık ekipleri müdahale etti.



Ağabeyinin cenazesini gören kız kardeşi Tuba Taşkın Ağan ise, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Ağan'ın "Ağabeyim. Seni ben böyle mi görecektim. Sensiz ben nasıl olacağım" diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Taşkın'ın cenazesi daha sonra da tören için Rıdvan Paşa Camisi’ne götürüldü.



Taşkın'ın bekar olduğu ve ilk önce Cerablus'ta görev aldığı ve bir ay önce izne geldiği öğrenildi. İzin sonrası ise Taşkın'ın El Bab'a gönderildiği bilgisi verildi.





