El Bab'ta çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'ta bulunan askerlerimizden yine şehit haberi geldi
Türk Silahlı Kuvvetleri, 174 gündür Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'nı yürütüyor. Burada terör örgütü DEAŞ'la mücadele eden Özgür Suriye Ordusu'na destek veren askerlerimizden acı haber geldi.
Alınan bilgiye göre Türk askerlerinin de bulunduğu bölgeye DEAŞ'lı teröristler saldırı düzenledi. Saldırı sonrası çatışma çıktı. Çatışmada ilk bilgilere göre 1 askerimiz şehit olurken, 4 askerimiz de yaralandı. Yaralı askerlerin ambulanslarla Kilis ve Gaziantep'te bulunan hastanelere sevk edildiği öğrenildi.
Son şehit haberi ile birlikte Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında Suriye'de şehit olan asker sayısı 68'e yükseldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de konuya ilişkin bilgilendirmede şöyle denildi:
"Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 13 Şubat 2017 tarihinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."