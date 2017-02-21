El Bab'tan yine acı haber: 1 astsubay şehit, 2 yaralı

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'ndan yine acı haber geldi. Patlayıcı temizleme çalışması sırasında meydana gelen patlamada 1 asker şehit oldu. Bölgede verilen şehit sayısı ise 69'a yükseldi
Türk Silahlı Kuvvetleri 182 gündür Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'nı sürdürüyor. El Bab bölgesinde sürdürülen operasyonlardan yine şehit haberi geldi. Alınan bilgiye göre DEAŞ'ın yerleştirdiği patlayıcıları temizleme çalışması sırasında bir patlama meydana geldi. Patlamadı 1 astsubayın şehit olduğu öğrenilirken, 2 askerin de yaralandığı bilgisi verildi.
Yaralı askerler Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şehit olan Jandarma Astsubay Yavuz İşcan'ın cenazesi ise morga kaldırıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Genelkurmay Başkanlığı şunları söyledi: "Gün içinde mayın ve EYP temizliği esnasında, bir iş makinasının EYP'ye basması sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış; yaralılar derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz"
Bölgede 182 gündür yürütülen operasyonda şuana kadar 69 askerimiz şehit oldu.