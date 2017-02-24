Elektrik akımına kapılan hamile kadın öldü

Elektrik akımına kapılan hamile kadın öldü

Konya'da 2 aylık hamile 33 yaşındaki Miyase Yıkılmaz, elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetti


Olay dün saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Karadiğin Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi ve 2 aylık hamile olan Miyase Yıkılmaz, ineklerin bulunduğu ahırda süt sağma makinesinin fişini prize takacağı sırada akıma kapıldı. Yakınları tarafından  hareketsiz yatarken bulunan Miyase  Yıkılmaz, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Miyase Yıkılmaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #elektrik #ölüm
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