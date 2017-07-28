Elektrik direğinde acı son!

Gaziantep'te, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan teknisyen 30 yaşındaki Ahmet Yıkıcı yaşamını yitirdi

Elektrik direğinde acı son!

Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nde teknisyen olarak çalışan Ahmet Yıkıcı, arızayı gidermek için mahalledeki elektrik direğine çıktı. Ahmet Yıkıcı, çalıştığı sırada bir anda akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri tarafından direkten indirilen Yıkıcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Evli ve 2 çocuk babası Yıkıcı'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gaziantep #ölüm
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