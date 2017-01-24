Elektrikli battaniyeden çıkan yangın can aldı

Bursa'daki ağabeyini ziyaret etmek için Almanya'dan gelen İrfan Yiğeman, elektrikli battaniyeden çıkan yangında öldü

Olay Bursa'da bugün saat 05.00 civarında meydana geldi. Almanya'da yaşayan 72 yaşındaki İrfan Yiğeman, ağabeyi 75 yaşındaki İbrahim Yiğeman'ı ziyaret etmek için Bursa'ya geldi. İrfan Yiğemen uyuduğu esnada sabah karşı birden elektrikli battaniye alev aldı. Ağabey Yiğeman dumanları farkederek uyandı. Yangını görünce bağırmaya başlayan Yiğeman'ın duyan komşuları hemen yardıma koştu. Kapıyı kırarak içeriye giren komşular, ağabey Yiğeman'ı dışarıya çıkardı. Çevredekiler olayı hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye yangını hemen söndürdü. Sağlık ekipleri de iki kardeşi hastaneye kaldırdı. Ağabey Yiğeman ayakta tedavi edilirken, İrfan Yiğeman ise hastaneye kaldırıldı. Ancak hastaneye kaldırılan İrfan Yiğeman yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yiğeman'ın yangında çıkan dumandan zehirlenerek öldüğü belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.