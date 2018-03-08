Elektrikli bisiklete tekme attı, düşen bebek öldü!

Adana'da bir kişi yolda giden elektrikli bisiklete tekme attı. Tekme sonucu motosiklette bulunan 2 aylık bebek yere düştü. Düşen bebek hayatını kaybetti

Olay Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Suriyeli olduğu öğrenilen Muhammed Elmansur, eşi ve eşinin kucağındaki bebeği 2 aylık Esman Mansur elektrikli bisikletle yolda gidiyordu. Yolda giden elektrikli bisiklete 20 yaşındaki Abdulkerim Başak bilinmeyen bir nedenle tekme attı.



Tekmenin etkisi ile annesinin kucağında bulunan 2 aylık Esma bebek yere düştü. Başak olay yerinden kaçarken, yere düşüp başından yaralanan bebek ise babası tarafından hastaneye götürüldü.



Esma bebeğin düşmeye bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Esma bebek doktorların uğraşlarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Aile durumu cinayet büro amirliğine bildirdi. Harekete geçen ekipler güvenlik kameralarını inceledi. Başak'ın kimliğini tespit eden ekipler zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.



Başak'ın ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve ne yaptığını bilmediğini söylediği öğrenildi. Zanlı daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.