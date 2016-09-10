İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kamuoyunda büyük tepki toplayan elektronik radar uygulamasının sona erdiğini açıkladı.



Sadece Ordu'da bir yılda yarım milyon araca ceza kesen Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'ne tepkiler çığ gibi artmıştı. Bakanlık tepkileri dikkate alarak uygulamayı durdurdu.



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