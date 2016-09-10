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    • Elektronik radar uygulaması kaldırıldı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uzun süredir vatandaşın kabusu olan elektronik radar uygulamasının kaldırıldığını açıkladı

    10 Eylül 2016 Cumartesi 09:40
    Elektronik radar uygulaması kaldırıldı
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kamuoyunda büyük tepki toplayan elektronik radar uygulamasının sona erdiğini açıkladı.

    Sadece Ordu'da bir yılda yarım milyon araca ceza kesen Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'ne tepkiler çığ gibi artmıştı. Bakanlık tepkileri dikkate alarak uygulamayı durdurdu.
    Anahtar Kelimeler: Süleyman Soylu, Radar, Trafik Radar, Elektronik Radar

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