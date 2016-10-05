05 Ekim 2016 Çarşamba
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    • Elektronik Sigara Hakkında

    Sizlere elektronik sigara hakkında bilmek istediğiniz her şeyi söyleyeceğiz

    05 Ekim 2016 Çarşamba 08:48
    Elektronik Sigara Hakkında
    Sizlere elektronik sigara hakkında bilmek istediğiniz her şeyi söyleyeceğiz. Hatta joyetech hakkında bilgiler de vereceğiz. Sitemize girerek insanlar yaptığı formda sizler de üye olup formda yazı yazabilirsiniz. Sigara bırakmak isteyenler de bu sayede ilk adımı atacaksınız. Aynı zaman da bu formda sizler üye olarak buradaki üyeler ile de danışabilir ve üyelerin yapmış oldukları paylaşımları da okuyabilirsiniz. İnsanlar formda elektronik sigara ve joyetech likit hakkında yapmış oldukları bilgilerden yararlanabilirsiniz.

    Joyetech elektronik sigara insanlara gıda ile sıvı nikotini karıştırılıp sonrasında ise ısıtıp buharlaştırılarak sigara gibi tutturulmaktadır. Ama elektronik sigaranın diğer sigaralardan farkı ise insanların kıyafetlerini kokutmaz ve en önemli olan ise dişlerde koku yapmaz, ayrıca da hiç bir şekilde lekede yapmaz. Yanında bulunan insanları da elektronik sigara ile hiç bir zaman koku ile rahatsız etmez. Elektronik sigaranın zararı olup olmadığını ise içerde çıkan buhar kesinlikle ne ağız kokusu ne de etrafa karşı bir kokusu oluşturulmaktadır. Bu yüzden de elektronik sigaranın zararı yoktur. Ama tabi ki hiç sigara içmemek daha iyidir. Ama sigarayı aniden bırakmak insanlarda psikolojik sorunlar oluşturabilir. Bu nedenle de elektronik sigarayla yavaş, yavaş bırakabilirsiniz.

    Normal sigara içtiğiniz zaman ağzınız kokar, kıyafetleriniz kokar ve etrafınızdaki insanları da bu normal sigara kokusu ile rahatsız edebilirsiniz. Ama elektronik sigara ile bütün bunlar mümkün olmayacaktır. Eminim ki hiç bir insan kötü kokan bir sigarayı içmek istemez. Berbat kokan sigaralar herkes nefret eder. Elektronik sigarın içerisinde asla çok fazla zararlı madde bulunmamaktadır. Ama bu elektronik sigaranın içerisinde az miktarda zararlı madde bulunduğu için daha içmek kesinlikle doğru olmaz. Unutmayın ki elektronik sigaranın da içerisinde nikotin mutlaka bulunur.

    Bundan dolayı da insanlar normal sigaradan ve elektronik sigaradan uzak durmaktadır. Kalp rahatsızlığı olanlar ve hamile olanlar asla bu elektronik sigarayı kullanmamalıdır. Elektronik sigara sayesinde normal sigarayı daha çabuk bırakabileceksiniz. Ama bazı rahatsızlıkları olan kişiler asla bu elektronik sigarayı kullanmasınlar derim. Çok ciddi sorunlar yaşayabilirler. Bu yüzden de çok ciddi sağlık sorunları olmayan insanlar elektronik sigarayı normal sigarayı bırakmak için kullanabilirler.

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