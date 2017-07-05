Ellerini bağladı, halatla dövdü. Bunu yapan bir baba (!)

Mardin merkeze bağlı Akıncılar Köyü'nde yaramazlık yaptı diye oğlu 8 yaşındaki B.A.'yı evin avlusunda bulunan sedire iple bağladığı, üzerine su döküp halatla dövdüğü görüntüleri ortaya çıkan 72 yaşındaki Sinan A. tutuklandı. İşkence gören B.A. ise devlet korumasına alındı

Ellerini bağladı, halatla dövdü. Bunu yapan bir baba (!)

Merkez Artuklu İlçesi'ne bağlı Akıncılar Köyü'nde oturan Sinan A., kinci eşinden olan oğlu B.A.'ya iddiaya göre işkence yaptı. Yaramazlık yaptığını ileri sürdüğü öz oğlu  B.A.'yı evin avlusundaki sedire iple bağlayan, üzerine su döküp halatla döven Sinan A.'nun bu yaptıklarını cep telefonuyla görüntüleyen komşuları, durumu Akıncılar Jandarma Karakolu'na bildirdi.

Görüntülerde, babanın çocuğunu iple bağladığı sedirin altında önce üzerine su döktüğü daha sonra elindeki halatla defalarca çocuğun değişik yerlerine vurduğu görüldü. Görüntülerde, çocuğun ağladığı ve kendini zaman zaman dayaktan korumaya çalıştığı görülerken, bileklerinden iple sedire bağlı olması nedeniyle dayaktan kurtulamadığını tespit eden jandarma köye baskın yaptı.

Jandarma ekipleri, baba Sinan A.'yı gözaltına alırken, çocuğu da bitkin halde buldu. Baba sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.A., Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerince koruma altına alındı. Çocuğun, psikolog gözetiminde tutulduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mardin #çocuk #çocuk şiddet
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